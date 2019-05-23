В Петербурге выбрали четыре проекта для памятника писателю Даниилу Гранину
В Петербурге выбрали три варианта проекта будущего памятника писателю Даниилу Гранину — его планируется установить возле дома №6 по Дальневосточному проспекту, рядом культурно-просветительским центром, носящим его имя. Жюри остановилось на четырех «безымянных» макетах — они были предложены экспертам под номерами без разглашения имен скульпторов.
В состав жюри вошли дочь писателя, директор Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина Марина Чернышёва, кинорежиссер Александр Сокуров, Олег Басилашвили, президент Российского книжного союза, председатель Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Гранина Сергей Степашин и другие деятели культуры. Из 23 представленных работ им необходимо было выбрать несколько финальных вариантов, один из которых в дальнейшем станет полноразмерным памятником писателю.
Среди представленных работ как классические решения, так и авангардные макеты в стиле городской скульптуры. В тройку финалистов вышли проекты под номерами 100100, 199034 и 654321. В ходе обсуждения члены жюри отметили, что министр культуры России Владимир Мединский дополнительно отметил проект под номером 111888 — он изображает Даниила Гранина сидящим на скамье.
Как сообщает «Фонтанка», дочь писателя Марина Чернышева отметила, что все проекты требуют доработки, однако также остановилась на «сидячем» варианте. Памятник будет установлен во исполнение президентского указа «Об увековечивании памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения».
Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель. Основная тема произведений Гранина — реализм и поэзия научно-технического творчества, борьба между ищущими, принципиальными учёными и бюрократами. Лауреат госпремии СССР, герой социалистического труда, почетный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета, а также сотрудник редколлегии популярной в СССР Роман-газеты.
Напомним, в декабре прошлого года Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта для памятника писателю. Место, на котором его разместят, утвердили вместе с дочерью Даниила Александровича, Мариной Чернышевой-Граниной — им стала территория возле дома №6 на Дальневосточном проспекте. 9 февраля на Петроградской стороне в Петербурге установили мемориальную доску Даниилу Гранину. Ее разместили на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, в котором писатель жил с 1955 по 2017 год. Ранее петербургские активисты установили именную табличку на ограду сада Даниила Гранина. Однако из-за своего названия, написанного транслитом для туристов, сквер вскоре стал мемом.
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