В Петербурге выбрали три варианта проекта будущего памятника писателю Даниилу Гранину — его планируется установить возле дома №6 по Дальневосточному проспекту, рядом культурно-просветительским центром, носящим его имя. Жюри остановилось на четырех «безымянных» макетах — они были предложены экспертам под номерами без разглашения имен скульпторов.

В состав жюри вошли дочь писателя, директор Фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина Марина Чернышёва, кинорежиссер Александр Сокуров, Олег Басилашвили, президент Российского книжного союза, председатель Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Гранина Сергей Степашин и другие деятели культуры. Из 23 представленных работ им необходимо было выбрать несколько финальных вариантов, один из которых в дальнейшем станет полноразмерным памятником писателю.

Среди представленных работ как классические решения, так и авангардные макеты в стиле городской скульптуры. В тройку финалистов вышли проекты под номерами 100100, 199034 и 654321. В ходе обсуждения члены жюри отметили, что министр культуры России Владимир Мединский дополнительно отметил проект под номером 111888 — он изображает Даниила Гранина сидящим на скамье.

Как сообщает «Фонтанка», дочь писателя Марина Чернышева отметила, что все проекты требуют доработки, однако также остановилась на «сидячем» варианте. Памятник будет установлен во исполнение президентского указа «Об увековечивании памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения».