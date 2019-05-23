Вышла первая книга арт-группы Doping Pong: приключенческая повесть о советских 60-х

Арт-группа Doping Pong выпустила свою первую книгу «Целомудренная Адельфина» — ностальгическую повесть в духе советских юношеских романов. Книга посвящена приключениям пионерки Адель в приморском городке летом 1966 года. За время каникул она подружится с дельфином, разоблачит шпионов и спасет первое лицо государства. По словам участника Doping Pong Дмитрия Мишенина, это детская книга для взрослых о самом романтическом периоде в советской истории.

Режиссер фильма «Господин оформитель» Олег Тепцов о книге: «С удовольствием прочитал эту повесть и вспомнил такие классические образцы советской прозы, как «Дикая собака динго» или «Белый Бим Черное ухо».

Группа известна переосмыслением эстетики реализма, ретрофутуризма, социалистического романтизма и знаковых пропагандистских образов социализма. Советской тематике посвящены работы Doping Pong «Салют», «Детская любовь к самолетам», «Гагарин» и «Олимпийская серия». Образ пионерки «Салют» появился на обложке «Собака.ru» в апреле 2012 года.

24 мая 17:30

Презентация книги арт-группы Doping Pong «Целомудренная Адельфина»

XIV Санкт-Петербургский международный книжный салон, Красный шатер

Манежная площадь, дом 2