Почему мы все должны отказаться от пластика прямо сейчас? Объясняем в цифрах

В издательстве «Эксмо» вышла книга «Как отказаться от пластика: руководство по спасению мира» Уилла МакКаллум, руководителя программы по сохранению океанов в Гринпис Великобритании. «Собака.ru» публикует отрывок из нее, наглядно иллюстрирующий масштаб бедствия, вызванного производством одноразовой упаковки.

Пластик незаметно заполонил нашу жизнь, и его воздействие на дикую природу неоспоримо возросло. Возникает вопрос: как пластик попадает в окружающую среду? Рассмотрим следующие позиции. Во-первых, сколько уже пластика в океане? (И можем ли мы очистить воду?) Вычислить точно, сколько пластика уже находится в океане, — непростая задача. Эти подсчеты осложняют различные факторы. Например, какие виды пластика не тонут, а значит, с большей вероятностью могут оказаться на берегу, а какие опускаются на морское дно. Другой фактор: невозможность увидеть в океане невооруженным глазом большое количество такого вида пластика, как микроволокна и микропластик. И вероятно, наиболее важное обстоятельство — это масштабы самого океана! Больше двух третей нашей голубой планеты покрыто водой, а мы имеем представление лишь о крошечной части морского дна, что значительно осложняет мониторинг проблем загрязнения Мирового океана. Несмотря на все трудности, организация Ocean Conservancy совместно с центром Маккинзи, занимающимся вопросами бизнеса и экологии, подсчитали, что в океане в настоящее время находится 150 миллионов тонн пластика. Довольно тревожная цифра. Однако по подсчетам фонда Эллен Макартур, учитывая увеличение скорости производства пластика, к 2050 году по своему объему он может даже превысить биомассу рыбы в океане. Сложно представить, что человек даже с помощью новейших технологий сможет очистить океан от 150 миллионов тонн пластика. Этот вес эквивалентен весу трехсот башен типа Бурдж-Халифа, самого высокого сооружения в мире. Но вряд ли это возможно. Вот почему попытки очистить воды океана, пусть похвальные и необходимые там, где пластик катастрофически угрожает экологии инфраструктуры, могут иметь лишь ограниченный успех. В океан каждую минуту выбрасывается один грузовик пластикового мусора

Всемирное движение по сокращению количества пластика должно сконцентрироваться на том, чтобы избавляться от него в «зародыше», то есть в самом начале его появления — при производстве. Ведь это единственный способ изначально предотвратить попадание пластика в океан. Конечно, мы должны собирать пластик на наших пляжах и в прибрежных водах, а правительства и компании — финансово поддерживать эти мероприятия. Но, пока не начнется общее сокращение производства пластика, нас ждет бесконечная уборка — иного выхода у нас нет. Во-вторых, сколько пластика попадает в океан каждый год? Согласно текущим оценкам, приблизительно от 4,8 до 12,7 миллиона тонн ежегодно. Это означает, что в океан каждую минуту выбрасывается один грузовик пластикового мусора. А в недавнем отчете правительства Соединенного Королевства по поводу будущего Мирового океана указано, что количество пластикового мусора, попадающего в океан, может утроиться в ближайшие десять лет. За последние двадцать лет объем производства пластика достиг заоблачных высот, превысив в 2015 году 320 миллионов метрических тонн — что превышает вес всех ныне живущих на планете людей В-третьих, откуда все это поступает? На этот вопрос ответить сложнее. Исследование показывает, что примерно 80% всего пластика поступает с суши, а не с кораблей, находящихся в море. Мусор может оказаться в океане различными путями, а именно: Микроволокна, отделяющиеся в процессе стирки вещей, составляют примерно треть пластика в океане. Пластик, неправильно утилизированный, попадает в водные артерии, а затем его относит в океан. Пластик, не попавший в переработку, может в итоге оказаться на мусорных свалках на побережье, откуда есть вероятность, что он «протечет» прямо в море, где океанские течения разнесут его по всем океанам и морям. Современная система мусоропереработки не способна утилизировать весь объем производимого пластика. Даже относительно малое количество «протечки» (когда пластик не переработан должным образом и «протекает» из системы) может иметь масштабные последствия. По оценкам ученых, в настоящее время почти треть пластикового мусора почему-то не попадает в сектор переработки. За последние двадцать лет объем производства пластика достиг заоблачных высот, превысив в 2015 году 320 миллионов метрических тонн — что превышает вес всех ныне живущих на планете людей. Более того, в ближайшие двадцать лет эта цифра должна удвоиться.

Впервые со времен изобретения пластикового пакета в 1960-е годы, первого изделия из пластика, доступного по цене для массового потребителя, пластик все больше и больше становится частью нашей жизни. Сегодня уже трудно представить мир без пластика. Массовое производство одноразового пластика — предметы, которые используют один раз, в течение нескольких минут, а потом выбрасывают, после чего они могут разлагаться веками — проблема, которая за последние несколько лет вышла на передний край. И хотя использование этих предметов выросло во много раз, наблюдается относительно медленное развитие мусороперерабатывающей инфраструктуры, что приводит к еще большему объему «протечки» пластика в окружающую среду. Лишь 14% производимого пластика направляется на переработку для повторного использования и приблизительно 5% реально перерабатывается (а не выбрасывается на свалку). Качество систем мусоропереработки сильно варьируется во всем мире, но даже в странах с более продвинутой инфраструктурой, таких как Голландия или Япония, объем производства пластика существенно превысил их перерабатывающие возможности.

Сейчас мы стоим на перепутье, нам предстоит сделать выбор: либо продолжать напряженную борьбу, пытаясь поднять отрасль переработки на уровень, который позволит справляться с возросшим объемом мусора (хотя при этом всегда будет заметный процент «протечки» в окружающую среду), либо пересмотреть свой подход к проектированию продукции и уйти от одноразового использования, выбрав комплексный подход, предусматривающий полный жизненный цикл всего, что мы производим. Думаю, ответ очевиден. У нас нет доказательств, что какая-либо из существующих на Земле систем мусоропереработки способна справиться с тем объемом мусора, который мы производим. И при этом без серьезных последствий для окружающей среды, как, например, в случае со сжиганием мусора, в результате чего токсины попадают в атмосферу. Конечно, развитие нашей мусороперерабатывающей инфраструктуры должно сыграть свою роль в деле сокращения количества пластикового мусора. Но это недостаточно долгосрочное решение, на которое мы могли бы рассчитывать.