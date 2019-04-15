В Петербурге вышел графический роман «Под покровом леса» о финских легендах и преданиях

Петербургское издательство «Бумкнига» выпустило графический роман «Под покровом леса» — в него вошли финские легенды и предания о восьми деревьях: «древней осине, сосне-карсикко, священной рябине, лесной липе, колдовской ольхе, хранительнице-берёзе, ели шаманов и могучем дубе». Над романом работали создательница комиксов Санна Хукканен и антрополог Инкери Аула.

А 19 апреля в 19:00, как сообщает The Village, в Институте Финляндии пройдет открытие выставки, посвященной графическому роману.