В Петербурге вышел графический роман «Под покровом леса» о финских легендах и преданиях
Петербургское издательство «Бумкнига» выпустило графический роман «Под покровом леса» — в него вошли финские легенды и предания о восьми деревьях: «древней осине, сосне-карсикко, священной рябине, лесной липе, колдовской ольхе, хранительнице-берёзе, ели шаманов и могучем дубе». Над романом работали создательница комиксов Санна Хукканен и антрополог Инкери Аула.
А 19 апреля в 19:00, как сообщает The Village, в Институте Финляндии пройдет открытие выставки, посвященной графическому роману.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что к 200-летию со дня рождения «отца» русского балета Мариуса Петипа, петербургская журналистка и литератор Наталия Чернышова-Мельник издала о нем книгу. Средства собирали на краудфандинговой платформе Planeta.
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