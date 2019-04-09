«Нацбест-2019» опубликовал шорт-лист и список жюри

Российская литературная премия «Национальный бестселлер» опубликовала шорт-лист за 2019 год. После голосования Большого жюри лидерами признали книги шести авторов: «Я буду всегда с тобой» Александра Етоева (6 баллов), «Славянские отаку» Упыря Лихого (7 баллов), «Калечина-малечина» Евгении Некрасовой (7 баллов), «Четверо» Александра Пелевина (6 баллов), «Финист Ясный Сокол» Андрея Рубанова (13 баллов) и «XX век представляет. Кадры и кадавры» Михаила Трофименкова (14 баллов). В длинном списке было 44 книги.

По словам ответственного секретаря премии Вадима Левенталя, «в этом году жюри пришлось особенно тяжело, так как авторы вступали в полемику и писали опровержения на рецензии критиков».

«Пока оргкомитет не принимает никаких организационных выводов. Мы слышим раздающиеся с разных сторон предложения — снимать с пробега авторов, позволивших себе оскорбления в адрес жюри, не приглашать к работе номинаторов, чьи авторы организуют травлю рецензентов, штрафовать таких авторов баллами или частью денежного приза, — но пока ничего не предпринимаем. Мы все-таки надеемся, с одной стороны, на благоразумие авторов: неужели же они не понимают, как сами выглядят? А с другой — на бесстрашие и самостоятельность наших рецензентов: все-таки мы стараемся приглашать людей, которые не боятся конфликтов, а на мнение тусовочки им плевать». — объяснил в комментарии к списку Вадим Левенталь.

В список жюри вошли Главный финансовый уполномоченный Российской Федерации Юрий Воронин, директор Петербургского книжного салона Андрей Шамрай, общественный деятель и книжный блогер Кристина Потупчик, писатель Алексей Сальников, режиссер Владимир Бортко, певица Гречка и журналист Семен Пегов.

В прошлом году в финал вышли Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него», Василий Аксенов «Была бы дочь Анастасия», Мария Лабыч «Сука», Анна Старобинец «Посмотри на него», Дмитрий Петровский «Дорогая, я дома». Победителем «Нацбеста» стал Сальников.