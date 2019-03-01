Татьяна Толстая рассказала о работе над новой книгой для детей

писатель:

Мы пишем детскую сказку. Большую, страниц на 300. Я надеюсь ее за эту весну дописать. Мы ее написали по-английски сначала. Моя невестка живет в Америке, и для нее английский не родной, но очень близкий. Поэтому ей так проще даже. И мы ее сделали, а потом начали переводить на русский. И по-русски мы, конечно, стали делать гораздо лучше. Во-первых, ты пишешь второй раз. Во-вторых, разница, как между наброском и раскрашенным чем-то.

Мы сделали гораздо смешнее, добавили языковые характеристики. Каждый вечер мы это делаем. У меня звонит скайп, и еще пара страничек пишется. Мы строим мир. Но строим его организованно, интересно, должно быть рассчитано на определенный возраст, на 11-летних, например. Там язык богатый, взрослый, и мы рассчитываем на родителей, которые будут читать вместе со своими детьми. Для меня это новый проект, и это интересно. Я люблю браться за новое.