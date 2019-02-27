Художница изобразила независимые книжные магазины Петербурга в портретах

Пират «Фаренгейта», василеостровчанин из «Свои книги», эстет «Подписных изданий» — художница Евгения Девятова изобразила в портретах все независимые книжные магазины Петербурга. Она создала собирательный образ покупателя каждого из ресейлеров печатного слова.

Всего художница создала шесть портретов — книжных магазинов «Все свободны», «Желтый двор», «Подписные издания», «Свои книги», «Фаренгейт» и «Порядок слов». На каждом из них узнаваемые элементы букинистов — так, в «Подписных» можно попить кофе, «Фаренгейт» и правда воспламеняется при 451 градусах (как одноименный научно-фантастический роман-антиутопия Рэя Брэдбери), а «Свои книги» располагаются на улице Репина — на Васильевском острове.

Напомним, команда книжного магазина «Подписные издания» продолжает удивлять и радовать петербуржцев — дуэт «Свайп вверх» превращает в рэп детские стихотворения. Четверостишия облачаются в речитатив под минуса современных (и уже ставших классикой «старой» школы) исполнителей. Послушайте прямо сейчас!