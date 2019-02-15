Книжный магазин «Все свободны» переезжает на улицу Некрасова

Петербургский книжный магазин «Все свободны» переехал: с 1 марта книги будут продаваться на улице Некрасова, 23. 15 февраля — последний день, когда магазин открыл по старому адресу и все желающие могут приобрести книги там.

Ранее представители магазина рассказали, что собственник решил продать помещение. Несмотря на переезд, интернет-магазин работает в обычном режиме.

В магазине «Все свободны» можно найти книги по философии, политике, искусству, социологии, культурологии и прочий академический нон-фикшн.

Все неравнодушные могут оказать команде финансовую помощь на Patreon — платформе для поддержки творческих инициатив. Кроме того, перевести деньги можно на кошелек в «Яндекс.Деньгах» (410018540642537) и в PayPal (vsesvobodny@gmail.com).