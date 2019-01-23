Как сделать так, чтобы современный ребенок читал книги? 10 лайфхаков от детской писательницы

Специально для «Собака.ru» детская писательница, автор бестселлеров «Астм-Ураган. Географические приключения» и «Лина Марлина», выходящих в издательстве «Питер», Кристина Кретова написала колонку о том, почему современные дети мало читают и как это исправить.

Для начала, давайте честно признаемся себе, что глупо ожидать от среднестатистического ребенка XXI века такого же интереса к чтению, какой был у людей 30, 40 и 50 лет назад. И это вопрос отнюдь не глубины сознания, не интеллектуальных способностей, а огромного выбора альтернатив интересного досуга у современного ребенка. Что было у нас? Двор с друзьями, «Спокойной ночи, малыши», пара мультиков по выходным в строго установленное программой время, журнал «Мурзилка» и книги – но даже они в ограниченном количестве. Если поспрашивать взрослых тридцати-сорока лет о том, что они любили читать в детстве, выяснится, что это набор из 15-30 одинаковых произведений. Советские издательства работали на тиражах от 100 000 штук, выбор авторов при этом был невелик – только те, что отобраны цензурой – зато изданного должно было хватить всем. А картинки? Я до сих пор с трепетной любовью вспоминаю «Незнайку», которого мне читала мама по дороге в садик, потому что в книге были красивые иллюстрации. У нового поколения другое детство с планшетом, крутым детским кино, роликами на YouTube, огромным выбором игрушек и печатной продукции. В этом обилии развлечений и направлений развития важно научиться отсеивать ненужное и сосредотачиваться на интересном – и в этом могут помочь книги.

Что же можно сделать, чтобы ребенок полюбил чтение? Я собрала десять советов от мам, которым уже удалось вырастить читающих детей. Что подойдет конкретно вам и вашему ребенку – решайте сами, универсальных жизненных рецептов, как всегда, нет. 1. Начинать читать стихи ребенку еще до того, как он научился говорить. Книги должны быть с яркими картинками, и, желательно, неубиваемые, чтобы сохранить свободу общения малыша с литературой. 2. С двух до четырех лет делать акцент на классических, проверенных временем произведениях только с красивыми иллюстрациями; 3.Аудио-сказки в дороге не только будут с интересом выслушаны ребенком, но и уменьшат вероятность аварии; 4. При совместном чтении с малышом очень важно, чтобы книга нравилась вам самим. Дети хорошо считывают эмоции, и ваша радость от чтения точно будет поймана и зафиксирована; 5. Совместные походы в библиотеки и книжные магазины, свобода ребенка в выборе книги позволит ему ощутить себя взрослым;

6. Свободный доступ ребенка к книгам. Не ругать, если вдруг что-то произошло с ними; 7. Просмотр мультфильмов, фильмов, совместные походы в кино после (и только после!) прочтения соответствующего литературного произведения; 8. Составление книжных wish-листов; 9. Совместные чтения, где ребенок, в зависимости от своих навыков, читает либо только название главы, либо только ее первую страницу, а дальше продолжает родитель; 10. А еще можно начать рассказывать литературную историю или прочесть завязку сюжета и бросить на самом интересном месте, пусть сам узнает, что было дальше.

Русская Джоан Роулинг: как советская пропаганда заставила нас забыть о самой популярной писательнице конца XIX века Колонка Кристины Кретовой.

Но все эти советы не имеют значения, если вы сами не читаете книг. «Читать хорошо и полезно», – говорите вы. «Правда? – Думает ребенок, – тогда почему, мама, ты не читаешь, а сидишь в Instagram?» Это как с курением: по статистике у курящих родителей вырастают курящие дети. Говорили ли взрослые своим чадам, что курить вредно? Конечно, да, и Минздрав предупреждал. Но сила родительского примера – самая мощная генетика, созданная не природой, а сознанием. Так что если хотите, чтобы ваш ребенок интересовался книгами, читайте запоем сами, а он подтянется.