Книжный магазин «Все свободны» съезжает из помещения на Мойке

Петербургский книжный магазин «Все свободны» объявил о том, что вынужден покинуть здание на набережной Мойки после 15 февраля. Представители магазина рассказали, что собственник решил продать помещение.

Команда «Все свободны» просит горожан помочь с поиском нового помещения. «Обычная коммерческая аренда — вся есть в свободном доступе на профильных сайтах. Увы, это всё неподъемно дорого. Мы ищем только уникальные предложения от тех, кому интересно поселить у себя наш проект за невысокий прайс», — пишут представители.

Магазин обращается за помощью в первую очередь к образовательным и культурным организациям, которые хотели бы приютить у себя один из лучших книжных города. Кроме того, все неравнодушные могут оказать команде финансовую помощь на Patreon — платформе для поддержки творческих инициатив.

Отмечается, что интернет-магазин будет работать в обычном режиме.