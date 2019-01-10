В Петербурге представили книгу о ленинградских писателях, погибших в годы войны

В Петербурге представили книгу о писателях, погибших во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Ее создал главный редактор издательства «Дума» Анатолий Белинский.

«Я написал эту книгу, потому что мне захотелось понять, а кто эти люди — писатели из Ленинграда, погибшие в войну. Есть список фамилий, а что эти люди собой представляли, уже никто и не знает. Найти фотографии через семьдесят лет после гибели человека очень сложно, но я за исключением одной писательницы нашел фотографии всех и смог добавить небольшую библиографическую справку — кто эти люди, и что они написали», — цитирует Белинского ТАСС.

Работа над созданием книги заняла около года — потребовалось много времени проводить в архивах. В сборнике рассказаны истории 62 поэтов, произаиков, переводчиков и литературоведов.

В скором времени книгу можно будет найти в библиотеках Петербурга.