Скончался петербургский филолог и литературовед Борис Аверин
Сегодня, 4 января, на 77 году жизни скончался филолог, литературовед и профессор СПбГУ Борис Аверин. О смерти ученого сообщил ученик Аверина, писатель Андрей Аствацатуров, это также подтвердили близкие.
-
Здесь и далее фото: сообщество Бориса Аверина ВКонтакте
Борис Аверин был исследователем творчества Набокова и Бунина, занимался научным редактированием Бунина, работал на телевидении и радио, преподавал в ЛГУ филологию и после в СПбГУ, активно публиковал научные статьи о русской литературе. «Помню, с каким удовольствием я ходил на его лекции в 1987 году и потом, спустя годы, слушал его научные доклады. Профессионализм, ясность ума, интеллигентность — все эти качества были органичны его яркой личности, идеально сочетались с добротой и внутренней силой. Никогда не помню, чтобы он о ком-нибудь говорил плохо или что-то отрицал. Он был из тех, кто умел принимать жизнь», — написал его ученик Андрей Аствацатуров на своей странице в Facebook.
Борис Аверин родился в 1942 году в Тверской области, ребенком, вместе с родителями, переехал в Ленинград и долгое время прожил в Петергофе, историю которого после исследовал. Окончил факультет Ленинградского арктического училища, в котором 10 лет проработал старшим инженером, провел три полярных зимы в экспедиции на Земле Франца-Иосифа. После Аверин получил филологическое образование, но в 1981 году не смог защитить докторскую диссертацию об автобиографической прозе, так как отказался цитировать Ленина, поэтом доктором наук стал только в 1999 году. Борис Аверин был председателем ассоциации «Живая классика», входил во Всемирный клуб петербуржцев. Вел авторские программы на радио — «Дневник профессионального читателя», «Издано в Петербурге», а также на телевидении — «Парадоксы истории», «Мистика судьбы», «Неизвестный Петергоф» и другие. Руководил проектом научного переиздания журнала «Современные записки».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.