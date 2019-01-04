Скончался петербургский филолог и литературовед Борис Аверин

Сегодня, 4 января, на 77 году жизни скончался филолог, литературовед и профессор СПбГУ Борис Аверин. О смерти ученого сообщил ученик Аверина, писатель Андрей Аствацатуров, это также подтвердили близкие.

Здесь и далее фото: сообщество Бориса Аверина ВКонтакте

Борис Аверин был исследователем творчества Набокова и Бунина, занимался научным редактированием Бунина, работал на телевидении и радио, преподавал в ЛГУ филологию и после в СПбГУ, активно публиковал научные статьи о русской литературе. «Помню, с каким удовольствием я ходил на его лекции в 1987 году и потом, спустя годы, слушал его научные доклады. Профессионализм, ясность ума, интеллигентность — все эти качества были органичны его яркой личности, идеально сочетались с добротой и внутренней силой. Никогда не помню, чтобы он о ком-нибудь говорил плохо или что-то отрицал. Он был из тех, кто умел принимать жизнь», — написал его ученик Андрей Аствацатуров на своей странице в Facebook. Интервью с Борисом Авериным, 2014 год