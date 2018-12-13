6 отличных детских книг, которые понравятся и взрослым

Петербургская писательница Ирина Зартайская одинаково увлекательно рассказывает и о приключениях слона — смотрителя музея, и о волшебных способностях бабушек летать. Но особенно ей удаются зимние истории: почему конечность жизни снеговиков — это не так уж и грустно («Когда я был снеговиком»), а если одна конкретная девочка Лиззи вдруг станет лучше относиться к Новому году — это и есть хотя и обыкновенное, но чудо («Я не люблю Новый год»).