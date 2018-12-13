6 отличных детских книг, которые понравятся и взрослым
|
Глава «Поляндрии», издательства самых красочных детских книг, Дарина Якунина выбрала новогодние (и не только!) истории для читателей всех возрастов.
Петербургская писательница Ирина Зартайская одинаково увлекательно рассказывает и о приключениях слона — смотрителя музея, и о волшебных способностях бабушек летать. Но особенно ей удаются зимние истории: почему конечность жизни снеговиков — это не так уж и грустно («Когда я был снеговиком»), а если одна конкретная девочка Лиззи вдруг станет лучше относиться к Новому году — это и есть хотя и обыкновенное, но чудо («Я не люблю Новый год»).
Сказка «Охота на медведя» художника и писателя Энтони Брауна, кстати лауреата Премии имени Андерсена — самой престижной награды в детской литературе, отсылает названием к абсурдистской поэме его же соотечественника Льюиса Кэрролла. Но считывать аллюзии на ловлю Снарка — это для взрослых, малышам — наслаждаться увлекательным сюжетом о находчивом медвежонке и волшебном карандаше.
Настойчивости героя «Самого лучшего подарка на свете», енота-полоскуна Василия, можно позавидовать: чтобы получить заветный граммофон, он пишет письмо Деду Морозу весной, потом еще одно летом и повторяет осенью, чтобы наверняка. Но немецкая педантичность (автор книги — жительница Германии Юлия Беме) и бюрократизм сталкиваются с человеческим, хотя и волшебным, фактором: путь Василия к подарку окажется немного сложнее.
Скандинавские авторы, как никто, умеют создавать запоминающихся и фактурных персонажей. И швед Мартин Видмарк не исключение. Главный герой его книги «Старый дом просыпается» — одинокий старик Ларсон. Его пустая жизнь полностью меняется, когда соседский мальчик неожиданно просит присмотреть за цветком, который вот-вот должен прорасти. Впрочем, главное в этой книге — удивительной красоты иллюстрации польской художницы Эмилии Дзюбак.
Антропоморфных зверей, птиц и насекомых из сборника «Не все умеют падать» «нидерландского Хармса» Тоона Теллегена мучают экзистенциальные проблемы: черепаха задается вопросом, счастлива ли она, ежик мечтает оказаться на другом краю ветки, а цапля по-гамлетовски не склоняется под ударами судьбы. Но эти парадоксальные истории все-таки сказки, поэтому в них все заканчивается хорошо. Иллюстрации к российскому изданию создал лауреат Премии имени Андерсена художник Игорь Олейников.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.