Фанни Ардан — Евгению Водолазкину: «Я читаю запоем — как наркоман»

Евгений: Литература Средневековья была по преимуществу литературой реального факта. Вымысел пришел в Новое время. Собственно, он и стал отличать литературу от нелитературы — фикшн от нон-фикшн. Во время нашей встречи в Париже мы говорили о том, что популярным становится нон-фикшн. Как вы думаете, откуда эта тяга к достоверности? Может быть, художественная литература исчерпала себя?

Фанни: Мне кажется, это происходит от отсутствия воображения, сокращения силы слова и стиля. Постоянное желание пребывать в ежедневности убивает способность фантазировать. Реализм, по-моему, убирает какой-то из важных слоев мышления. Кто такой великий писатель? Провидец, который наблюдает и настоящее, и будущее — художественную правду, которой дает плотское, физическое измерение. Вот сейчас провидцев нет.

Евгений: А что вы ищете в книгах — возможность отвлечься от повседневности? Или, напротив, способ лучше понять ее и себя?

Фанни: Я читаю запоем — как наркоман, и мне важно, чтобы возникало ощущение, что разговаривают именно со мной — с Фанни, а также что мой дух открывается и вовнутрь, то есть по отношению ко мне самой, и вовне — к миру. Для меня по-настоящему хороша книга, с которой возникает чувство, что ты не один на свете. Как будто писатель разговаривает со мной в темноте.