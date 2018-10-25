Как и почему происходит дегероизация блокады Ленинграда?

Дегероизация блокады и ее пределы

В отличие от произведений о войне, опубликованных в СССР в конце 1980-х — 1990-е годы, среди которых особенно выделялись критические к соцреалистической интерпретации романы Василия Гроссмана, Георгия Владимова и Виктора Астафьева, литература о блокаде того же времени не предлагала большого разнообразия в интерпретации ленинградской эпопеи. Художественные произведения на эту тему были немногочисленными. Основной тон задавали воспоминания, написанные в разные годы, публикация которых стала важной частью политики литературно-художественных журналов. Впрочем, авторов, способных предложить альтернативу соцреалистическому видению блокады, оказалось в перестройку не так уж и много, а те, что были, не имели большого влияния в поле литературы по сравнению с теми писателями, кто занимал важные посты в писательской организации.

Поэтому специальные номера журналов, посвященные юбилейным «блокадным датам», комплектовались в основном из произведений советских писателей «либерального крыла», написанных задолго до перестройки, а также воспоминаний. Такими, например, были январские номера журналов «Нева» в 1990 году и «Звезда» в 1994 году.

Отбор воспоминаний в журналы производился исходя из разных критериев. Один из них — знаменитость автора. Другой — критичное отношение к советскому руководству, так как редакции обоих ленинградских литературно-художественных журналов, «Нева» и «Звезда», поддержали перестройку. Третий — особый взгляд на события, свидетелем которого оказался мемуарист. Нередко все три критерия совпадали. Среди таких текстов, опубликованных в литературных журналах в 1980-1990-е годы, можно упомянуть мемуары о блокаде академика Дмитрия Лихачева, дневниковые записи актрисы Татьяны Буллах и Николая Пунина, записные книжки Виталия Бианки, фрагменты дневников Ольги Берггольц.

Анализировать воспоминания и дневниковые записи на предмет соответствия их нормам соцреализма весьма непросто в первую очередь в связи с их жанровыми особенностями. Часто они представляли собой сложные тексты с размытым сюжетом, сбивчивой хронологией и противоречивыми высказываниями. Однако если они были написаны под влиянием соцреализма, то, как правило, содержали все структурные элементы канона. Авторы, избегавшие писать о блокаде так, как было принято в официальной литературе, наоборот, не использовали «соцреалистические клише» и структурировали тексты, руководствуясь другими принципами. Например, поэтесса Ольга Берггольц, стихи которой были эталоном официальной советской поэзии о блокаде, в дневнике описывала происходящее в блокаду совершенно иначе, хотя и в стихах, и в дневниковых записях размышляла о героизме.