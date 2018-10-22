Критик Мария Элькина и архитектор Сергей Чобан представят в Главном штабе книгу «Архитектура. Как ее понимать»
В Главном штабе Эрмитажа 25 октября пройдет презентация книги «Архитектура. Как ее понимать» колумниста «Собака.ru» и лучшего критика года по версии премии «Петербург будущего» Марии Элькиной и архитектора Сергея Чобана. Презентацию проводит издательство «Арка».
Книга является путеводителем по мировой архитектуре, и учит читателя самому ориентироваться в том, что он видит. В ней представлены шесть точек зрения, позволяющих взглянуть на предмет в контексте истории развития общества и цивилизации.
Элькина и Чобан на конкретных примерах объясняют, о чем говорят формы здания, орнамент и строительные материалы, из которого оно построено, как получаются архитектурные шедевры и какие выводы позволяет сделать эта область знаний об устройстве всего общества. Авторы рассказывают об архитектуре с профессиональной точки зрения, но апеллирует к повседневному опыту и впечатлениям читателя.
Все пришедшие на презентацию смогут получить 20% скидку на все книги издательства «Арка».
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