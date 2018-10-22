Критик Мария Элькина и архитектор Сергей Чобан представят в Главном штабе книгу «Архитектура. Как ее понимать»

В Главном штабе Эрмитажа 25 октября пройдет презентация книги «Архитектура. Как ее понимать» колумниста «Собака.ru» и лучшего критика года по версии премии «Петербург будущего» Марии Элькиной и архитектора Сергея Чобана. Презентацию проводит издательство «Арка».

Книга является путеводителем по мировой архитектуре, и учит читателя самому ориентироваться в том, что он видит. В ней представлены шесть точек зрения, позволяющих взглянуть на предмет в контексте истории развития общества и цивилизации.





