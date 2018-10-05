Почему «Золушка» и другие классические сказки вредят современным детям
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Несмотря на стремительные изменения в мире, дети продолжают расти на тех же сказках, что и 100, 200 и 300 лет назад. Специально для «Собака.ru» детская писательница, автор серии книг «Лина Марлина», выходящей в издательстве «Питер», и современная мама Кристина Кретова написала колонку о том, почему привычная нам «Золушка» давно устарела, а детям нужны новые истории — или хотя бы свежий взгляд на старые.
«Выпрями спину, ты же будущая принцесса», — говорит женщина за соседним столом в ресторане. Она обращается к дочке лет пяти, которая действительно выравнивает спинку, умильно поджимает губу и осторожно подносит вилку к макаронам. Каких-то династических признаков у ребенка я при этом не вижу, но мама знает лучше. «Фу, как ты растрепалась! Такую принц никогда не полюбит», — раздается на детской площадке питерского двора. Это мама хочет расчесать шестилетнюю Любочку, которая играет со своими подружками в догонялки. Принц в планы девочки в этот момент точно не входит.
Принц и принцесса — персоны для современного человека мифические. Нет, конечно, в Европе сохранились династии, но давайте будем честны: эти ребята давно уже не походят на персонажей, которых хочется ставить в пример детям, они обычные люди с земными проблемами. Поэтому мне кажется, когда мама говорит что-то подобное, она вкладывает в эти слова образ героя, взятого из детской литературы, понятный ее чаду. И я, как человек, пишущий сказки и с удовольствием читающий чужие, предлагаю подумать о том, что мы несем своим дочерям, желая вырастить из них принцесс, ожидающих принцев? Давайте возьмем за основу, например, всем известную «Золушку».
Это не только узнаваемая, но и древняя сказка: встречалась она на египетских папирусах, существует ее итальянский пересказ начала XVII века, французский вариант Шарля Пьеро и, конечно, кровожадная и потому наиболее приближенная к жизни версия Братьев Гримм. Но важно то, что сюжет, согласно которому бедная девушка чудом оказывается на балу, где в нее влюбляется принц, выходит за него замуж, и уже это само по себе является счастливым концом, сегодня вызывает сомнения.
Эта история, как и любая другая, идущая из народа и лишь записанная сказочниками, придумана простыми людьми далеко не в XXI веке. Передавалась она из уст в уста в крестьянских домах в бедных кварталах городов сотни лет назад. В те времена единственным шансом женщины повысить свой социальный статус было выйти замуж за человека выше по положению. Наверное, тогда «выйти замуж за принца» действительно было счастливым «концом» не только для самой девушки, но и для всей ее семьи. Хотя и тут мне хочется усомниться, потому что слишком уж много возникает вопросов. А как себя чувствовала Золушка, когда она оказалась на приеме в честь датского посла и выяснилось, что все говорят на иностранных языках, а она нет? А им было, о чем поговорить с принцем, увлеченного древнегреческой философией? А каково было самой Золушке чувствовать себя бедной родственницей? А ее папа был желанным гостем во дворце?
Сценарий «выйти замуж за принца» уже давно не является идеалом женского счастья, да и «жениться на принцессе» — спорный вариант для современного мужчины. Счастливым в нашем бурное свободолюбивое время можно назвать союз максимально равных и созвучных между собой людей. Конечно, стопроцентных совпадений не бывает, но глупо отрицать тот факт, что чем больше общего у пары, в том числе в социальном статусе, тем меньше коэффициент сопротивления и тем лучше состыкуются шестеренки сложного механизма под названием «семья». Так почему до сих пор звучат все эти «принцессы» и «принцы» в педагогических речах родителей абсолютно не королевского происхождения?
Приходишь потом в ресторан «Ginza», а там все столы золушками забиты, только принцев нет, а если есть, то лысеющие и с барсетками. Девушек хозяева дорогих ресторанов называют не «принцессами», а «чайками», потому что те только заказывают чай и часами ждут. Мне не жалко рестораторов, столов, принцесс с лысеющими принцами, пусть сидят, но я бы не желала такой судьбы своим дочерям.
Справедливости ради, замечу, что историй с подобным сюжетом, идущих из прошлых веков, много: «Рапунцель», «Белоснежка и розочка», немецкий и шведский фольклор, наш русский Иван-дурак тоже в конце каждой сказки не прочь на царевне жениться. А в «Золушке», кроме выделенной мной сюжетной линии, можно найти много полезного для современной девочки: не встречать по одежке, судить о человеке по его поступкам, не держать зла и уметь прощать. Это лишь маленькая часть того, на что можно обратить внимание ребенка в этой красивой древней истории. Ну а выйти замуж за принца — если только очень захочется.
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