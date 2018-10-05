Почему «Золушка» и другие классические сказки вредят современным детям

Это не только узнаваемая, но и древняя сказка: встречалась она на египетских папирусах, существует ее итальянский пересказ начала XVII века, французский вариант Шарля Пьеро и, конечно, кровожадная и потому наиболее приближенная к жизни версия Братьев Гримм. Но важно то, что сюжет, согласно которому бедная девушка чудом оказывается на балу, где в нее влюбляется принц, выходит за него замуж, и уже это само по себе является счастливым концом, сегодня вызывает сомнения.

Эта история, как и любая другая, идущая из народа и лишь записанная сказочниками, придумана простыми людьми далеко не в XXI веке. Передавалась она из уст в уста в крестьянских домах в бедных кварталах городов сотни лет назад. В те времена единственным шансом женщины повысить свой социальный статус было выйти замуж за человека выше по положению. Наверное, тогда «выйти замуж за принца» действительно было счастливым «концом» не только для самой девушки, но и для всей ее семьи. Хотя и тут мне хочется усомниться, потому что слишком уж много возникает вопросов. А как себя чувствовала Золушка, когда она оказалась на приеме в честь датского посла и выяснилось, что все говорят на иностранных языках, а она нет? А им было, о чем поговорить с принцем, увлеченного древнегреческой философией? А каково было самой Золушке чувствовать себя бедной родственницей? А ее папа был желанным гостем во дворце?