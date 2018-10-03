У дебютного романа Пелевина «Омон Ра» появится комикс-версия

Первый роман Виктора Пелевина «Омон Ра» получит новую версию в качестве комикса. Автором графического текста стал российский комиксист и иллюстратор Аскольд Акишин.

Как сообщили в паблике проекта «Полка», презентация пройдет с 4 по 7 октября на российском фестивале ComicCon Russia. Там же его можно будет купить.

Новый роман Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи» вышел 27 сентября. В книге писатель развивает эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик. А также затрагивает тему классических буддистских медитаций и описывает аспекты современной России и Древнего Востока, проблему ненасытности человечества в постижении мира и получении счастья.