Пелевин, Букша и Петрушевская вошли в лонг-лист литературной премии «Нос»

Литературная премия «НОС» объявила лонг-лист номинантов. В состав жюри в этом году вошли Анна Наринская, Татьяна Венедиктова, Агнешка Любомира Пиотровска, Марина Давыдова и политолог Екатерина Шульман. Всего были названы 22 книги, которые продолжат борьбу за главную награду. В длинном списке также находится номинантка премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксения Букша.

«Нос» — российская литературная премия, учрежденная Фондом Михаила Прохорова в 2009 году. Шорт-лист будет объявлен 1 ноября в Красноярске, победитель станет известен в конце января 2019 года.

Премия вручается ежегодно. К участию допускается проза различных жанров, написанная на русском языке и опубликованная в виде книги, журнальной или газетной публикации, а также в электронном СМИ. Выдвигать участников на соискание премии могут издательства, литературные агентства, СМИ, творческие союзы и объединения.