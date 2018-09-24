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Пелевин, Букша и Петрушевская вошли в лонг-лист литературной премии «Нос»

Литературная премия «НОС» объявила лонг-лист номинантов. В состав жюри в этом году вошли Анна Наринская, Татьяна Венедиктова, Агнешка Любомира Пиотровска, Марина Давыдова и политолог Екатерина Шульман. Всего были названы 22 книги, которые продолжат борьбу за главную награду. В длинном списке также находится номинантка премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксения Букша.

«Нос» — российская литературная премия, учрежденная Фондом Михаила Прохорова в 2009 году. Шорт-лист будет объявлен 1 ноября в Красноярске, победитель станет известен в конце января 2019 года.

Премия вручается ежегодно. К участию допускается проза различных жанров, написанная на русском языке и опубликованная в виде книги, журнальной или газетной публикации, а также в электронном СМИ. Выдвигать участников на соискание премии могут издательства, литературные агентства, СМИ, творческие союзы и объединения.

Список номинантов:

Денис Горелов - "Родина слоников"

Владимир Данихнов - "Тварь размером с колесо обозрения"

Зиновий Зиник - "Ермолка под тюрбаном"

Юрий Лейдерман - "Моабитские хроники"

Наталья Мещанинова - "Рассказы"

Анна Немзер - "Раунд"

Мария Степанова - "Памяти памяти"

Эдуард Веркин - "Остров Сахалин"

Ксения Букша - "Открывается внутрь"

Евгения Некрасова - "Калечина-Малечна"

Ольга Бешлей - "Мой дикий ухажер из ФСБ"

Григорий Служитель - "Дни Савелия"

Александр Архангельский - "Бюро проверки"

Павел Пепперштейн - "Предатель ада"

Юлия Яковлева -"Жуки не плачут"

Людмила Петрушевская - "Нас украли"

Дмитрий Гаричев - "Мальчики"

Алла Горбунова - "Вещи и уши"

Полина Жеребцова - "45 параллель"

Лев Рубинштейн - "Целый год"

Сергей Кузнецов - "Учитель Дымов"

Виктор Пелевин - iPhuck 10


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