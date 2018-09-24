Пелевин, Букша и Петрушевская вошли в лонг-лист литературной премии «Нос»
Литературная премия «НОС» объявила лонг-лист номинантов. В состав жюри в этом году вошли Анна Наринская, Татьяна Венедиктова, Агнешка Любомира Пиотровска, Марина Давыдова и политолог Екатерина Шульман. Всего были названы 22 книги, которые продолжат борьбу за главную награду. В длинном списке также находится номинантка премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксения Букша.
«Нос» — российская литературная премия, учрежденная Фондом Михаила Прохорова в 2009 году. Шорт-лист будет объявлен 1 ноября в Красноярске, победитель станет известен в конце января 2019 года.
Премия вручается ежегодно. К участию допускается проза различных жанров, написанная на русском языке и опубликованная в виде книги, журнальной или газетной публикации, а также в электронном СМИ. Выдвигать участников на соискание премии могут издательства, литературные агентства, СМИ, творческие союзы и объединения.
Список номинантов:
Денис Горелов - "Родина слоников"
Владимир Данихнов - "Тварь размером с колесо обозрения"
Зиновий Зиник - "Ермолка под тюрбаном"
Юрий Лейдерман - "Моабитские хроники"
Наталья Мещанинова - "Рассказы"
Анна Немзер - "Раунд"
Мария Степанова - "Памяти памяти"
Эдуард Веркин - "Остров Сахалин"
Ксения Букша - "Открывается внутрь"
Евгения Некрасова - "Калечина-Малечна"
Ольга Бешлей - "Мой дикий ухажер из ФСБ"
Григорий Служитель - "Дни Савелия"
Александр Архангельский - "Бюро проверки"
Павел Пепперштейн - "Предатель ада"
Юлия Яковлева -"Жуки не плачут"
Людмила Петрушевская - "Нас украли"
Дмитрий Гаричев - "Мальчики"
Алла Горбунова - "Вещи и уши"
Полина Жеребцова - "45 параллель"
Лев Рубинштейн - "Целый год"
Сергей Кузнецов - "Учитель Дымов"
Виктор Пелевин - iPhuck 10
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