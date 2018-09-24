Как Тимур Новиков создал «Новую академию»?

Завершая разговор о провозглашении НАИИ в Центральном лектории, которое оказывается одновременно съездом, чествованием гостя, галлюцинозом, провокацией, фальсификацией и сияющим очарованием, можно сказать, что в любом случае, оно не выглядело историческим монументом в стиле «Клятвы Горациев» или «Мы пойдем другим путем!». Скорее, это напоминало веселую импровизацию, на тему «что такое радость жизни» — с интересными друг другу людьми в красивом интерьере. Так ли делалась история художественных движений в ХХ веке? У сюрреалистов или «Флуксуса» это выглядело бы более серьезно, в протестном ключе и для внешней публики. По-видимому, ближе по духу раннему неоакадемизму был бы насмешливый поп-арт или задорный Ист-Виллидж.

В 1990 году прошли первые манифестации культуры неоакадемизма, продемонстрировавшие новый стиль жизни, новые стереотипы поведения, и по-новому — в сравнении с недавним андеграундным прошлым — организованные тела непосредственно в городской среде. Новиков пишет в автобиографии: «Наша первая художественная акция была в ДК Связи — дискотека, вечеринка, на которую мы принесли произведения в неоакадемической манере. Там впервые была представлена моя работа “Портрет Георгия Гурьянова”, большой автопортрет самого Гурьянова и работы Дениса Егельского. Там же впервые выступили перед публикой Владислав Мамышев-Монро, диджей Грув и диджей Янис, приглашенный нами из Риги». Можно сказать, что так же, как панк и гламур считаются близнецами-братьями, так и неоакадемизм с рэйвом — разнояйцовые близнецы. Рэйв был воплощением «пограничной» эпохи, и в «эпидемии танцев» люди находили свои усовершенствованные тела, что было созвучно неоакадемизму, культивировавшему прекрасную телесность. Тимуровская пропаганда новых идеалов красоты и нового образа жизни через массовые события, типа первого мегарейва «Гагарин-пати» в павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве (1991), клубное движение и дотоле не виданную в СССР светскую жизнь, достигает сердец молодежи. И рейв, и неоакадемизм даже людьми из нонконформистской богемы воспринимались как наглое безобразие. В этом была доля смысла: для желающих говорить о терминах и то и другое можно считать явлениями постпанка. Панк — это грубая ломка устоев, которая в Ленинграде была помножена на киническую, связанную с повседневным опытом философию, унаследованную от «Новых художников». В первой части слова — «постпанк» содержится указание на «постную» строгость этого явления, в полную меру проявившуюся с годами. Лава панка затвердевает в формах неоакадемизма.

В начале лета 1990 года в Русском музее проходила выставка «Территория искусства», подготовленная совместно с парижским Институтом пластических искусств, впервые показавшая в СССР широкий спектр классики модернизма ХХ века, а также работы современных западных и советских художников. Тимур, участвовавший в этом эпохальном событии, сопровождает свой проект «Три обеда» комментарием, в котором он пишет об изменении своего отношения к футуризму: «По мере взросления я стал все более осознавать отсутствие будущего в его футуристическом пафосе. “Фу” автоматически отпало в моем сознании, и тут я с радостью обнаружил остаток — “туризм”, коему и предался самозабвенно в моем творчестве». Эти слова можно интерпретировать, как иллюстрацию того, что в то время, когда все были окрылены падением «железного занавеса», Новиков видит, что разнообразные версии модернизма начинают буксовать, а футуристический проект девальвируется. Таким образом, новиковский неоакадемизм, с идеей которого он носится в это время, сам еще продолжая работать в модернистской манере, — это явление, к которому французский мыслитель Мишель Гайо применил как аллегорию фигуру древнеегипетского пейзанина, изображенного в работе, двигающимся вперед, с повернутой назад головой.