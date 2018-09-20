8 шедевров архитектуры по версии критика Марии Элькиной

Зеркало Современности

Пантеон. Рим. 126 г.

На протяжении XIX и XX веков главным местом паломничества архитекторов был Акрополь в Афинах. Парфенон стал самым ожидаемым, главным впечатлением молодого Ле Корбюзье. Однако современный «продвинутый» архитектурный путешественник отправится в Рим, к Пантеону. Для людей, стремящихся к рациональному совершенствованию, Парфенон — самый подходящий образец для подражания. Современная культура, ищущая неожиданных аналогий, узревшая порядок в хаосе, лучше узнает себя в Пантеоне.

Большую роль тут играет бетонный купол с отверстием по центру, создающим под собой такое ясное пространство, что впору поверить в магию. Уже одно то обстоятельство, что купол этот залит как единая структура и за 2000 лет обзавелся всего лишь несколькими трещинами, внушает по меньшей мере уважение. Как и многие модные современные здания, Пантеон построен методом, если угодно, коллажа. Ротонда и портик производят такое впечатление, как будто бы они случайно приставлены друг к другу. Раньше была еще и библиотека с южной стороны.

Пантеон — вовсе не типичный, а исключительный и даже странный пример древнеримской архитектуры. Зачем его построили и что в нем происходило — до сих пор загадка. Проект в нынешнем виде затеял император Адриан, до того побывавший наместником в Сирии и проводивший большую часть времени в разъездах по восточной части империи. Этим и объясняют, почему, в отличие практически от всех остальных античных храмов, Пантеон ориентирован на север. Само слово «ориентация» произошло от слова «восток»: двери домов, где жили божества, были расположены так, чтобы в них попадали первые лучи восходящего солнца и божества просыпались бы одновременно с остальным городом. Адриан же привез из Египта концепцию измерения часов не от рассвета до заката, а от полудня, позволявшую более рационально планировать время, так, как мы это и делаем сегодня. После смерти Адриана Пантеон пустовал вплоть до V века, когда был превращен в христианскую церковь, благодаря чему и сохранился.