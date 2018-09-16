«Generation П», «Кысь» и «Асан»: эксперты назвали 100 главных книг постсоветского времени
Портал «Год литературы» назвал 100 главных книг постсоветского времени. Определить произведения определяли эксперты в области книгоиздания и литературы.
Список возглавил роман Виктора Пелевина «Generation П» - он собрал больше всего голосов экспертов.
Вот как выглядит список:
- Виктор Пелевин. «Generation П» (1999);
- Владимир Шаров. «Репетиции» (1992);
- Виктор Пелевин. «Чапаев и Пустота» (1996);
- Георгий Владимов. «Генерал и его армия» (1997);
- Алексей Иванов. «Сердце Пармы» (2003);
- Виктор Астафьев. «Прокляты и убиты» (1995);
- Александр Чудаков. «Ложится мгла на старые ступени» (2000);
- Майя Кучерская. «Современный патерик» (2004);
- Владимир Сорокин. «День опричника» (2006);
- Владимир Маканин. «Асан» (2008);
- Эдуард Веркин. «Облачный полк» (2012);
- Евгений Водолазкин. «Лавр» (2013);
- Захар Прилепин. «Обитель» (2014);
- Владимир Орлов. «Аптекарь» (1988);
- Марк Харитонов. «Два Ивана» (1988);
- Эдуард Лимонов. «Это я, Эдичка» (1991 в России);
- Виктор Пелевин. «Омон Ра» (1992);
- Фазиль Искандер. «Человек и его окрестности» (1993);
- Асар Эппель. «Травяная улица» (1994);
- Александр Солженицын. «Абрикосовое варенье» (1995);
- Пётр Алешковский. «Старгород» (1995);
- Владимир Казаков.«Избранные сочинения в трех томах» (1995);
- Юлия Кокошко. «В садах» (1995);
- Павел Санаев. «Похороните меня за плинтусом» (1996);
- Дмитрий Бакин. «Страна происхождения» (1996);
- Дмитрий Галковский. «Бесконечный тупик» (1997);
- Ольга Славникова. «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» (1997);
- Олег Кургузов. «Солнце на потолке» (1997);
- Виктор Пелевин. «Синий фонарь» (1997);
- Леонид Бородин. «Царица смуты» (1998);
- Ирина Поволоцкая. «Разновразие» (1998);
- Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. «Посмотри в глаза чудовищ» (1998);
- Юрий Коваль. «Монохроники» (1999);
- Людмила Улицкая. «Казус Кукоцкого» (2000);
- Михаил Гаспаров. «Записи и выписки» (2000);
- Павел Крусанов. «Укус ангела» (2000);
- Сергей Носов. «Член общества, или Голодное время» (2000);
- Михаил Шишкин. «Взятие Измаила» (2000);
- Александр Проханов. «Идущие в ночи» (2000);
- Татьяна Толстая. «Кысь» (2001);
- Михаил Кононов. «Голая пионерка» (2001);
- Александр Проханов. «Господин Гексоген» (2002);
- Сергей Гандлевский. «НРЗБ» (2002);
- Лидия Гинзбург. «Записные книжки, воспоминания, эссе» (2002);
- Людмила Петрушевская. «Черное пальто» (2002);
- Леонид Юзефович. «Казароза» (2002);
- Эдуард Лимонов. «Книга воды» (2002);
- Артур Гиваргизов. «Мой бедный шарик» (2002);
- Классики. Лучшие стихи современных детских писателей (М.: Эгмонт, 2002);
- Олег Чухонцев. «Фифиа» (2003);
- Михаил Тарковский. «Замороженное время» (2003);
- Денис Осокин. «Барышни тополя» (2003);
- С. Витицкий (Борис Стругацкий). «Бессильные мира сего» (2003):
- Дмитрий Быков. «Орфография» (2003);
- Валентин Распутин. «Мать Ивана, дочь Ивана» (2003);
- Александр Кабаков. «Все поправимо» (2004);
- Татьяна Бек. «Сага с помарками» (2004);
- Виктор Пелевин. «Священная книга оборотня» (2004);
- Владимир Микушевич. «Воскресение в Третьем Риме» (2005);
- Дмитрий Быков. «Эвакуатор» (2005);
- Захар Прилепин. «Патологии» (2005);
- Тимур Кибиров. «Стихи» (2005, Время);
- Александр Кузнецов-Тулянин. «Язычник» (2006);
- Захар Прилепин. «Санькя» (2006);
- Сергей Жарковский. «Я, Хобо: Времена смерти» (2006);
- Евгений Войскунский. «Румянцевский сквер» (2007);
- Олег Курылев. «Убить фюрера» (2007);
- Илья Боровиков. «Горожане солнца» (2007);
- Михаил Елизаров. «Библиотекарь» (2007);
- Леонид Юзефович. «Журавли и карлики» (2008);
- Владимир Шаров. «Будьте как дети» (2008);
- Александр Иличевский. «Пение известняка» (2008);
- Александр Терехов. «Каменный мост» (2009);
- Роман Сенчин. «Елтышевы» (2009);
- Павел Басинский. «Лев Толстой: бегство из Рая» (2010);
- Михаил Шишкин. «Письмовник» (2010);
- Владимир Сорокин. «Метель» (2010);
- Наталья Щерба. «Часодеи: Часовой ключ для Василисы» (2010);
- Максим Амелин. «Гнутая речь» (2011);
- Сергей Солоух. «Игра в ящик» (2011);
- Саша Соколов. «Триптих» (2011);
- Олег Ермаков. «Арифметика войны» (2012);
- Андрей Волос. «Возвращение в Панджруд» (2013);
- Владимир Данихнов. «Колыбельная» (2014);
- Елена Скульская. «Мраморный лебедь» (2014);
- Борис Екимов. «Осень в Задонье» (2014);
- Андрей Дмитриев. «Крестьянин и тинейджер» (2014);
- Валерий Залотуха. «Свечка» (2014);
- Александр Григоренко. «Мэбэт» (2015);
- Людмила Улицкая. «Лестница Якова» (2015);
- Мария Галина. «Автохтоны» (2015);
- Мария Степанова. «Три статьи по поводу» (2015);
- Феликс Кандель. «Грех жаловаться» (2015);
- Гузель Яхина. «Зулейха открывает глаза» (2015);
- Вадим Левенталь. «Комната страха» (2015);
- Анна Козлова. «F20» (2016);
- Евгений Водолазкин. «Авиатор» (2016);
- Леонид Юзефович. «Самодержец пустыни» (2017);
- Владимир Сорокин. «Манарага» (2017);
- Михаил Гиголашвили. «Чертово колесо» (2017)
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.