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«Generation П», «Кысь» и «Асан»: эксперты назвали 100 главных книг постсоветского времени

Портал «Год литературы» назвал 100 главных книг постсоветского времени. Определить произведения определяли эксперты в области книгоиздания и литературы.

Список возглавил роман Виктора Пелевина «Generation П» - он собрал больше всего голосов экспертов.

 

 

Вот как выглядит список:

  1. Виктор Пелевин. «Generation П» (1999);

  2. Владимир Шаров. «Репетиции» (1992);

  3. Виктор Пелевин. «Чапаев и Пустота» (1996);
     
  4. Георгий Владимов. «Генерал и его армия» (1997);

  5. Алексей Иванов. «Сердце Пармы» (2003);

  6. Виктор Астафьев. «Прокляты и убиты» (1995);

  7. Александр Чудаков. «Ложится мгла на старые ступени» (2000);

  8. Майя Кучерская. «Современный патерик» (2004);

  9. Владимир Сорокин. «День опричника» (2006);

  10. Владимир Маканин. «Асан» (2008);

  11. Эдуард Веркин. «Облачный полк» (2012);

  12. Евгений Водолазкин. «Лавр» (2013);
     
  13. Захар Прилепин. «Обитель» (2014);

  14. Владимир Орлов. «Аптекарь» (1988);
     
  15. Марк Харитонов. «Два Ивана» (1988);

  16. Эдуард Лимонов. «Это я, Эдичка» (1991 в России);

  17. Виктор Пелевин. «Омон Ра» (1992);

  18. Фазиль Искандер. «Человек и его окрестности» (1993);
     
  19. Асар Эппель. «Травяная улица» (1994);

  20. Александр Солженицын. «Абрикосовое варенье» (1995);
     
  21. Пётр Алешковский. «Старгород» (1995);

  22. Владимир Казаков.«Избранные сочинения в трех томах» (1995);

  23. Юлия Кокошко. «В садах» (1995);

  24. Павел Санаев. «Похороните меня за плинтусом» (1996);

  25. Дмитрий Бакин. «Страна происхождения» (1996);

  26. Дмитрий Галковский. «Бесконечный тупик» (1997);

  27. Ольга Славникова. «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» (1997);

  28. Олег Кургузов. «Солнце на потолке» (1997);

  29. Виктор Пелевин. «Синий фонарь» (1997);

  30. Леонид Бородин. «Царица смуты» (1998);

  31. Ирина Поволоцкая. «Разновразие» (1998);

  32. Андрей Лазарчук, Михаил Успенский. «Посмотри в глаза чудовищ» (1998);
     
  33. Юрий Коваль. «Монохроники» (1999);

  34. Людмила Улицкая. «Казус Кукоцкого» (2000);

  35. Михаил Гаспаров. «Записи и выписки» (2000);
     
  36. Павел Крусанов. «Укус ангела» (2000);
     
  37. Сергей Носов. «Член общества, или Голодное время» (2000);
     
  38. Михаил Шишкин. «Взятие Измаила» (2000);

  39. Александр Проханов. «Идущие в ночи» (2000);

  40. Татьяна Толстая. «Кысь» (2001);

  41. Михаил Кононов. «Голая пионерка» (2001);
     
  42. Александр Проханов. «Господин Гексоген» (2002);

  43. Сергей Гандлевский. «НРЗБ» (2002);

  44. Лидия Гинзбург. «Записные книжки, воспоминания, эссе» (2002);
     
  45. Людмила Петрушевская. «Черное пальто» (2002);

  46. Леонид Юзефович. «Казароза» (2002);

  47. Эдуард Лимонов. «Книга воды» (2002);

  48. Артур Гиваргизов. «Мой бедный шарик» (2002);

  49. Классики. Лучшие стихи современных детских писателей (М.: Эгмонт, 2002);
     
  50. Олег Чухонцев. «Фифиа» (2003);

  51. Михаил Тарковский. «Замороженное время» (2003);

  52. Денис Осокин. «Барышни тополя» (2003);

  53. С. Витицкий (Борис Стругацкий). «Бессильные мира сего» (2003):
     
  54. Дмитрий Быков. «Орфография» (2003);

  55. Валентин Распутин. «Мать Ивана, дочь Ивана» (2003);

  56. Александр Кабаков. «Все поправимо» (2004);
     
  57. Татьяна Бек. «Сага с помарками» (2004);
     
  58. Виктор Пелевин. «Священная книга оборотня» (2004);

  59. Владимир Микушевич. «Воскресение в Третьем Риме» (2005);

  60. Дмитрий Быков. «Эвакуатор» (2005);

  61. Захар Прилепин. «Патологии» (2005);
     
  62. Тимур Кибиров. «Стихи» (2005, Время);

  63. Александр Кузнецов-Тулянин. «Язычник» (2006);

  64. Захар Прилепин. «Санькя» (2006);

  65. Сергей Жарковский. «Я, Хобо: Времена смерти» (2006);
     
  66. Евгений Войскунский. «Румянцевский сквер» (2007);

  67. Олег Курылев. «Убить фюрера» (2007);

  68. Илья Боровиков. «Горожане солнца» (2007);

  69. Михаил Елизаров. «Библиотекарь» (2007);
     
  70. Леонид Юзефович. «Журавли и карлики» (2008);
     
  71. Владимир Шаров. «Будьте как дети» (2008);

  72. Александр Иличевский. «Пение известняка» (2008);
     
  73. Александр Терехов. «Каменный мост» (2009);

  74. Роман Сенчин. «Елтышевы» (2009);

  75. Павел Басинский. «Лев Толстой: бегство из Рая» (2010);

  76. Михаил Шишкин. «Письмовник» (2010);

  77. Владимир Сорокин. «Метель» (2010);

  78. Наталья Щерба. «Часодеи: Часовой ключ для Василисы» (2010);
     
  79. Максим Амелин. «Гнутая речь» (2011);

  80. Сергей Солоух. «Игра в ящик» (2011);

  81. Саша Соколов. «Триптих» (2011);
  82. Олег Ермаков. «Арифметика войны» (2012);

  83. Андрей Волос. «Возвращение в Панджруд» (2013);

  84. Владимир Данихнов. «Колыбельная» (2014);

  85. Елена Скульская. «Мраморный лебедь» (2014);
     
  86. Борис Екимов. «Осень в Задонье» (2014);

  87. Андрей Дмитриев. «Крестьянин и тинейджер» (2014);

  88. Валерий Залотуха. «Свечка» (2014);
     
  89. Александр Григоренко. «Мэбэт» (2015);
     
  90. Людмила Улицкая. «Лестница Якова» (2015);

  91. Мария Галина. «Автохтоны» (2015);

  92. Мария Степанова. «Три статьи по поводу» (2015);
     
  93. Феликс Кандель. «Грех жаловаться» (2015);
     
  94. Гузель Яхина. «Зулейха открывает глаза» (2015);
     
  95. Вадим Левенталь. «Комната страха» (2015);

  96. Анна Козлова. «F20» (2016);

  97. Евгений Водолазкин. «Авиатор» (2016);

  98. Леонид Юзефович. «Самодержец пустыни» (2017);

  99. Владимир Сорокин. «Манарага» (2017);

  100. Михаил Гиголашвили. «Чертово колесо» (2017) 

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