Новый роман Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи» выйдет 27 сентября. Об этом «Собака.ru» сообщили в издательстве «Эксмо».

В новой книге Пелевин развивает эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик. А также затрагивает тему классических буддистских медитаций и описывает аспекты современной России и Древнего Востока, проблему ненасытности человечества в постижении мира и получении счастья.

Герои книги – социально ответственные бизнесмены, «алхимические трансгендеры», и люди, «из которых капитализм высасывает последнюю кровь», а также стартаперы-авантюристы из Сколково, буддийские монахи-медитаторы и черные лесбиянки.