Виктор Пелевин 27 сентября выпускает роман «Тайные виды на гору Фудзи»
Новый роман Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи» выйдет 27 сентября. Об этом «Собака.ru» сообщили в издательстве «Эксмо».
В новой книге Пелевин развивает эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик. А также затрагивает тему классических буддистских медитаций и описывает аспекты современной России и Древнего Востока, проблему ненасытности человечества в постижении мира и получении счастья.
Герои книги – социально ответственные бизнесмены, «алхимические трансгендеры», и люди, «из которых капитализм высасывает последнюю кровь», а также стартаперы-авантюристы из Сколково, буддийские монахи-медитаторы и черные лесбиянки.
Ольга Аминова
редактор «Эксмо», кандидат филологических наук
Новому роману Виктора Пелевина удастся рассмешить и самого угрюмого критика, и даже далекого от интеллектуальных изысков читателя. А поклонники неподражаемого мастера вновь восхитятся его блестящим юмором, точными остроумными формулировками, оригинальностью замысла, совершенством композиционной формы на всех уровнях произведения. В романе «Тайные виды на гору Фудзи» – бесподобная сатира и на стартаперов из Сколково, и на олигархов, и на феминизм, и на западную – а может, и общечеловеческую – алчность. Что ждет новый роман Виктора Пелевина? Несомненный успех! Его растаскают на цитаты: «книггеры», «в России одна Москва меняется», «гламур – это изобретение патриархии», «мобильник как нарратив продвинутой бедности», «палубный коммунизм», «диспенсер счастья», почти блоковское «айфон, фейсбук, Путин, телеграм, вокзал, почтамт, айфон», мандельштамовское «тренды, Шерри-бренды»; «фильтруй санскрит» и проч. Я перечитываю роман в который раз и ловлю себя на мысли, что обнаруживаю то, что оказалось незамеченным при первоначальном знакомстве с текстом, настолько богат он аллюзиями, афоризмами, наблюдениями. Мало кому дано писать о нашей современности так ярко и смешно, как дано это Виктору Пелевину!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.