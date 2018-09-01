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Школа Maters открыла книжный магазин в «Пассаже» с редкими изданиями об истории искусства

1 сентября школа Masters открыла на первом этаж «Пассажа» свой книжный магазин.

В честь этого школа проведет в 14:00 открытые чтения с заведующим отделом современного искусства и номинантом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Дмитрием Озерковым, а также лекцию Ивана Чечота «Первые книжные магазины» в 17:00 и концерт Нины Карлссон в 20:00.

В магазине петербуржцы смогут найти книги по истории искусства на русском и английском языках, каталоги различных выставок и монографии о художниках. 

По словам основателя школы и номинантки «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Полины Бондаревой, многие издания их подборки в магазине можно было найти только в букинистических магазинах. 

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