Петербургский художник Duran выпустил бумажную версию комикса «Бесконечная шутка»

Сюжет «Бесконечной шутки» рассказывает о героях классического анекдота про русского, немца и француза, высадившихся на острове. Они понимают, что являются героями анекдота, и пытаются из него выбраться через огромный рот, который и является нарратором.

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