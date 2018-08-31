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Петербургский художник Duran выпустил бумажную версию комикса «Бесконечная шутка»

Анонимный петербургский художник Duran — автор одноименного паблика, в который он выкладывает юмористические зарисовки, выпустил бумажную версию своего комикса «Бесконечная шутка».

До этого Duran выкладывал его частями в сети. 21 июня вышел пятый, последний  фрагмент комикса.

Сюжет «Бесконечной шутки» рассказывает о героях классического анекдота про русского, немца и француза, высадившихся на острове. Они понимают, что являются героями анекдота, и пытаются из него выбраться через огромный рот, который и является нарратором. 

Комикс уже продается в Петербурге (лавка «Апельсин», «Двадцать восьмой», «Маяк»), Москве, Уфе, Туле и Минске. Стоимость книжки — 300 рублей. 


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