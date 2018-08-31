РЕСПУБЛИКA* разыгрывает виниловый проигрыватель, камеру моментального фото и наушники

Первый магазин сети РЕСПУБЛИКА* появился в 2006 году в Москве на 1-й Тверской-Ямской. И его сразу полюбили, потому что город давно нуждался в таком месте, где были бы разом хорошие книги, музыка, арт-альбомы от Taschen и Phaidon, полезно-стильная канцелярия, предметы lifestyle и веселые подарки со смыслом. К этому приятному ассортименту добавились возможность обсудить прочитанное за чашкой кофе, лекторий и камерный кинозал.

Сегодня РЕСПУБЛИКА* представлена и в Санкт-Петербурге: магазины есть на Малой Садовой, Невском проспекте и Большом проспекте Петроградской стороны. Там всегда можно найти новинки художественной литературы, отличные путеводители, бизнес-бестселлеры, радужных единорогов, красивые и практичные карандаши с ручками, корейские сладости и еще много всего того, что делает жизнь каждый день веселей и прекрасней.

Магазин на Малой Садовой – петербургская штаб-квартира образовательного проекта R*UNIVERSITY. Здесь проходят лекции, книжные презентации и автограф-сессии. Например, только что завершился цикл встреч с путешественниками и travel-блогерами Петербурга, которые популярно объясняли всем желающим, как уехать на край света или хотя бы успеть на все европейские фестивали. За расписанием R*UNIVERSITY следите на сайте магазина РЕСПУБЛИКА*.