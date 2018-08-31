РЕСПУБЛИКA* разыгрывает виниловый проигрыватель, камеру моментального фото и наушники
С 31 августа по 9 сентября сделайте фото в РЕСПУБЛИКЕ* на Малой Садовой и выиграйте приз. Организаторы приготовили для участников винтажный виниловый проигрыватель, камеры моментальной фотографии, наушники, а также приятные сувениры.
Проявите креативность: сделайте оригинальный снимок в нашем любимом магазине РЕСПУБЛИКА* на Малой Садовой. Фото может быть и портретом, и раскладкой бестселлеров на столе в лектории, и селфи на фоне книжных полок – дайте волю фантазии. На это у вас есть десять дней.
7 простых шагов к победе:
1. С 31 августа по 9 сентября приходите в магазин РЕСПУБЛИКА* на Малой Садовой, 3/54.
2. Сделайте креативную фотографию в помещении магазина.
3. Выложите ее в свой аккаунт в Instagram.
4. Поставьте хэштег #respublica_spb.
5. Укажите геотег магазина РЕСПУБЛИКА на Малой Садовой.
6. Подпишитесь на аккаунт @respublica_spb.
7. Ждите результатов.
Жюри из представителей РЕСПУБЛИКИ* и редакции «Собака.ru» выберет лучшие снимки и вручит победителям заманчивые призы. За первое место: виниловый проигрыватель c Bluetooth Portfolio Turntable CR6252A-TU. Вторых мест будет два, героев ждут фотоаппараты моментальной печати Instax Mini 9. И еще три участника получат накладные полноразмерные наушники «Plattan II Tomato».
Победители будут объявлены 10 сентября.
Торопитесь: первые 35 человек, которые примут участие в состязании, получат прямо на месте в подарок веселые значки или очень красивые открытки MADEINR*. Достаточно будет предъявить продавцу пост, отвечающий условиям конкурса и переслать скриншот в директ @respublica_spb.
Первый магазин сети РЕСПУБЛИКА* появился в 2006 году в Москве на 1-й Тверской-Ямской. И его сразу полюбили, потому что город давно нуждался в таком месте, где были бы разом хорошие книги, музыка, арт-альбомы от Taschen и Phaidon, полезно-стильная канцелярия, предметы lifestyle и веселые подарки со смыслом. К этому приятному ассортименту добавились возможность обсудить прочитанное за чашкой кофе, лекторий и камерный кинозал.
Сегодня РЕСПУБЛИКА* представлена и в Санкт-Петербурге: магазины есть на Малой Садовой, Невском проспекте и Большом проспекте Петроградской стороны. Там всегда можно найти новинки художественной литературы, отличные путеводители, бизнес-бестселлеры, радужных единорогов, красивые и практичные карандаши с ручками, корейские сладости и еще много всего того, что делает жизнь каждый день веселей и прекрасней.
Магазин на Малой Садовой – петербургская штаб-квартира образовательного проекта R*UNIVERSITY. Здесь проходят лекции, книжные презентации и автограф-сессии. Например, только что завершился цикл встреч с путешественниками и travel-блогерами Петербурга, которые популярно объясняли всем желающим, как уехать на край света или хотя бы успеть на все европейские фестивали. За расписанием R*UNIVERSITY следите на сайте магазина РЕСПУБЛИКА*.
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