Неизвестная история Юрия Гагарина: «Ландыши, Ландыши» перед полетом, поцелуй Лоллобриджиды и трагическая гибель

Первый в космосе: как ни назови его — символом, новым Колумбом, иконой, — все мало, все не то и чего-то всегда не хватает, словно он — плод мощной фантазии некоего автора.

Гагарин — шедевр соцреализма. Лицо с плаката: открытое, мужественное, свойское, никакое. Знаменитое фото с белым голубем в руках: Пикассо встречается с Налбандяном. Похоже, выбирал его для полета такой мастер кастинга, какой Голливуду не снился и уже не приснится. Пока не подъехали военные, корабль Гагарина колхозники растаскивали на кусочки, как в Америке разрывают костюмы звезд: и где только научились этому.

Похоже, именно типовая уникальность его лица оказалась решающим аргументом при выборе между ним и Титовым. Не помешало даже детство, проведенное на «временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории».

Тогда как Герман Титов не стал первым космонавтом из-за якобы немецкого имени, данного ему в честь оперного героя.

И смерть его расписана «автором» вдохновенно. Вы там, на Западе, хвастаетесь, что живете быстро и умираете молодыми.

А так быстро жить, так умирать — слабо?

Но героев соцреализма полагалось «утеплять». Тот самый шнурок, девушки с букетами, которых он, забывшись, кружил на руках, прозвище Гагара, взрывающаяся сигарета, подаренная Иосифу Кобзону, страсть наряжаться на праздниках Нептуном и д’Артаньяном. Даже то, что шепотком как бы рассекречивали, лишь «утепляло». Две подушки, из-за малого роста подложенные на сиденье истребителя (в отряде космонавтов требовались как раз невысокие кадры). Шрам на лбу: не потому, что спасал тонущего мальчика, а потому, что неудачно приземлился, застигнутый врасплох, из окна медсестрички в санатории «Форос». И даже простецкая шуточка перед стартом насчет сухого пайка: «Ну, главное — колбаска есть, чтобы самогон закусить». И даже дурная сплетня, что погиб, как русский человек, дернув перед полетом спирта. И даже «компромат».

Тридцать первого декабря 1962 года Президиум ЦК собирался рассмотреть вопрос «О нескромном поведении космонавтов (Гагарина, Титова, Николаева, Поповича)». Господи, да с чего же им было скромничать! Гагарин был бы опасным сумасшедшим, если бы, хоть ненадолго, не преисполнился манией величия.