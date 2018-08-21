Олег Басилашвили представит новую книгу на встрече с филологом Борисом Авериным
15 сентября в петербургской открытой киностудии «Лендок» пройдет встреча с актером Олегом Басилашвили. Он поговорит о своей новой автобиографичной книге «Палата №26» с филологом Борисом Авериным. Об этом сообщает организатор мероприятия – образовательный проект «Слушай сюда» в своем посте Facebook. Примечательно, что Аверин был редактором этой прозы.
По его словам: «Первая книга Басилашвили разошлась на пять тиражей, и вот, наконец-то, мы дождались вторую. В ней события личной жизни автора тесно переплетены с событиями историческими, ведь он был в центре происходящих изменений в стране. Картина меняющегося мира описана в «Палате «26» настолько живо, остроумно, интересно и таким ярким языком, что читается книга как увлекательный роман. Это настоящая литература».
Организатор мероприятия Анастасия Принцева дала комментарий «Собаке» о предстоящей встрече. «Мало того, что Олег Басилашвили – выдающийся актер, он необыкновенно интересный и яркий рассказчик, у него потрясающий литературный язык. Ко второй книге он долго готовился и приступил к ней, когда лежал в больнице, поэтому она и называется «Палата №26». Она посвящена перестроечным годам, тогда Олег Валерианович был депутатом и стал свидетелем невероятных исторических событий. Мне, например, он лично рассказывал, как накануне реформ денег в стране не было совсем. Он пришел понятым вместе с другими депутатами открывать золотые фонды страны, и они увидели, что они абсолютно пусты. Страна была на грани катастрофы. Еды хватало недели на две, поэтому Гайдар с Чубайсом решились на правильный ход – договорились с бизнесом. Благодаря этому запустились реформы. Это одна из историй, а у Олега Валериановича таких очень много. Наша встреча станет первой презентацией его романа».
Мероприятие начнется в в 19.00. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно здесь.
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