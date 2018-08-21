Олег Басилашвили представит новую книгу на встрече с филологом Борисом Авериным

15 сентября в петербургской открытой киностудии «Лендок» пройдет встреча с актером Олегом Басилашвили. Он поговорит о своей новой автобиографичной книге «Палата №26» с филологом Борисом Авериным. Об этом сообщает организатор мероприятия – образовательный проект «Слушай сюда» в своем посте Facebook. Примечательно, что Аверин был редактором этой прозы.

По его словам: «Первая книга Басилашвили разошлась на пять тиражей, и вот, наконец-то, мы дождались вторую. В ней события личной жизни автора тесно переплетены с событиями историческими, ведь он был в центре происходящих изменений в стране. Картина меняющегося мира описана в «Палате «26» настолько живо, остроумно, интересно и таким ярким языком, что читается книга как увлекательный роман. Это настоящая литература».