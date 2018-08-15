13 советов от авторов «Пиши, сокращай», чего не должно быть (никогда!) в деловой переписке

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Ты ведь профессионал! Заранее спасибо! Человек имеет право отказать, поэтому не стоит давить на него. Все манипуляции видны насквозь, и, если человек не послал нас, это еще не значит, что он ничего не заметил и счастлив. Скорее всего, теперь он плохо о нас думает.