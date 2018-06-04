Джоанна Стингрей выпустит книгу с редкими интервью Гребенщикова, Кинчева и других рок-звезд
Бывшая жена гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна Джоанна Стингрей рассказала журналисту «Фонтанки», что планирует издать две книги в мае следующего года.
Одна из главных популяризаторов советской и пост-советской рок-культуры на Западе выпустит книгу с интервью своих друзей-музыкантов: Бориса Гребенщикова, Константина Кинчева, Сергея Фирсова, Андрея Тропилло, Михаила Борзыкина, Александра Башлачева и других. Книга будет на русском языке.
Второе издание станет альбомом с редкими фотографиями рок-музыкантов.
Стингрей также прокомментировала недавний концерт Бориса Гребенщикова на Невском проспекте: «Да! Я видела! Это очень круто! И Фотографии оттуда крутые!». Не обошла стороной Стингрей и курьез, который произошел после концерта, когда лидер «Аквариума» подошел и поблагодарил сотрудника полиции, но тот его даже не узнал.
«Это кого-то удивило? Рок ведь никогда не был самой известной музыкой в России. Помню, что в 1988 году самой любимой русской музыкой была группа ABBA. Но возможно этот полицейский последние 30 лет просто прожил в пещере. А Гребенщиков, что делал 30 лет назад, то и делает сегодня. Он просто хочет играть музыку. Я люблю его именно за то, что он такой. Он честный чистый человек», — отметила она.
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