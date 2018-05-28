Победитель «Нацбеста» Алексей Сальников: «Я думал, мой роман прочитают человек двести»

Про язык «Петровы в гриппе и вокруг него»

Язык романа мне хотелось выстроить таким образом, чтобы все негласные правила частично нарушались – горьковская школа писания, которая, что удивительно, до сих пор актуальна. Я использовал многочисленные повторения, спотыкания, поскольку очень люблю косноязычие, и сам так говорю.

Про сюжет романа

«Петровы» о современном человеке – про здесь и сейчас. Он узнаваем и живет рядом с нами. Все действие происходит в провинциальном городе, Екатеринбурге, откуда я родом. Там своя ментальность, и я знаю, о чем пишу. Главный герой, автомеханик по фамилии Петров, заболевает гриппом во время предновогодней суеты. Он едет домой, но с ним происходят какие-то совершенно невозможные вещи. То он оказывается в гостях у странного философа, то в транспорте ему попадаются фрики, но в конце концов он добредает до дома, где его ждут жена и сын, у которых свои заморочки. Первые фразы романа мне уже были смешны, потому что я знал: Петров не совсем здоровый человек. Такой для меня юмор.

Про главного героя

Петров мне совсем не близок. Я описывал замершего в четырехлетнем возрасте человека. Его замороженный разум и мысленные конструкции просто обрели взрослый опыт: рабочий, родительства, но остались на детском уровне.

Было интересно создавать и неодушевленных героев: таблетка, цвет крови, жар. Мне хотелось, чтобы они играли определенную роль в тексте, но при этом не становились антропоморфными.