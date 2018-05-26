Объявлен победитель премии «Нацбест»-2018
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фото: Википедия
Сегодня, 26 мая, прошла Всероссийская литературная премия «Национальный бестселлер» - 2018, ведущими которой были журналист Артемий Троицкий и актриса Полина Толстун. Победителем «Нацбеста» стал Алексей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него». Алексей живет в Екатеринбурге, является лауреатом премии «ЛитератуРРентген» (2005), финалистом «Большой книги» и «НОС».
Всего в финал вышли пять книг: Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него», Василий Аксенов «Была бы дочь Анастасия», Мария Лабыч «Сука», Анна Старобинец «Посмотри на него», Дмитрий Петровский «Дорогая, я дома».
В состав жюри входили: рэпер Хаски, лауреат «Нацбеста-2017» Анна Козлова, французский литературовед Элен Мела, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, художник Татьяна Ахметгалиева и музыкальный критик «Коммерсанта» Борис Барабанов.
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