Объявлен победитель премии «Нацбест»-2018

Сегодня, 26 мая, прошла Всероссийская литературная премия «Национальный бестселлер» - 2018, ведущими которой были журналист Артемий Троицкий и актриса Полина Толстун. Победителем «Нацбеста» стал Алексей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него». Алексей живет в Екатеринбурге, является лауреатом премии «ЛитератуРРентген» (2005), финалистом «Большой книги» и «НОС».