В Петербурге вышла книга иллюстраций Сергея Дрейдена со стихами Бродского

В честь дня рождения Иосифа Бродского галерея «Борей» и издательство «Детское время» подготовили книгу с иллюстрациями номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Дрейдена.

Живописные работы обладателя двух национальных театральных премий «Золотая Маска» и премии «Ника» идеально совпали со знаменитыми строками нобелевского лауреата по литературе. Книга адресована как детям, так и взрослым.