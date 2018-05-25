Второй Адам

В последнее время я много задумываюсь о различии между достоинствами ≪для резюме≫ и достоинствами ≪для некролога≫. Первые — это качества, о которых вы упоминаете при устройстве на работу, навыки, которые предлагаете рынку труда и с помощью которых достигаете внешнего успеха.

А достоинства ≪для некролога≫ — это нечто более глубокое; то, что вы оставляете после себя. Это качества, о которых будут вспоминать, когда вас не станет, — сущность вашей натуры: доброта, смелость, честность; ваши взаимоотношения с другими людьми.

Большинство из вас скажут, что достоинства ≪для некролога≫ важнее, чем достоинства ≪для резюме≫, но должен признаться, что в длительные периоды своей жизни я больше думал о вторых, чем о первых. Наша система образования, безусловно, ориентирована больше на достоинства ≪для резюме≫. Впрочем, как и общественное мнение — психологические советы из журналов, бестселлеры в жанре ≪популярная психология≫. Большинство из нас лучше представляет, как достичь карьерного успеха, чем как выработать характер.