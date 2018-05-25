Бестселлер «Путь к характеру» Дэвида Брукса вышел на русском
В издательстве «МИФ» вышла книга Дэвида Брукса «Путь к характеру». Мы публикуем отрывок из одного из лучших нон-фикшн года по версии журнала The Economist, который рассказывает, что в себе стоит ценить.
Второй Адам
В последнее время я много задумываюсь о различии между достоинствами ≪для резюме≫ и достоинствами ≪для некролога≫. Первые — это качества, о которых вы упоминаете при устройстве на работу, навыки, которые предлагаете рынку труда и с помощью которых достигаете внешнего успеха.
А достоинства ≪для некролога≫ — это нечто более глубокое; то, что вы оставляете после себя. Это качества, о которых будут вспоминать, когда вас не станет, — сущность вашей натуры: доброта, смелость, честность; ваши взаимоотношения с другими людьми.
Большинство из вас скажут, что достоинства ≪для некролога≫ важнее, чем достоинства ≪для резюме≫, но должен признаться, что в длительные периоды своей жизни я больше думал о вторых, чем о первых. Наша система образования, безусловно, ориентирована больше на достоинства ≪для резюме≫. Впрочем, как и общественное мнение — психологические советы из журналов, бестселлеры в жанре ≪популярная психология≫. Большинство из нас лучше представляет, как достичь карьерного успеха, чем как выработать характер.
О двух наборах достоинств меня заставила задуматься книга ≪Одинокий верующий человек≫, которую написал рабби Йосеф Соловейчик в 1965 году. Соловейчик отмечает, что в книге Бытия о сотворении человека говорится дважды, и утверждает: эти два описания характеризуют противоположные стороны нашей природы, которые он назвал первым Адамом и вторым Адамом.
Если несколько осовременить определения Соловейчика, можно сказать, что первый Адам — это ориентированная на карьеру, честолюбивая часть нашей натуры. Первый Адам — это внешний Адам, Адам ≪для резюме≫. Он стремится стро-ить, создавать, производить, открывать новое. Он хочет достичь высокого положения и завоевать победу. Второй Адам — это внутренний Адам. Он стремится воплощать определенные моральные качества. Второй Адам ищет внутренней безмятежности, спокойного, но уверенного ощущения, что хорошо, а что плохо; он хочет не только делать добро, но и быть добрым. Второй Адам жаждет всецело отдаваться любви, жертвовать собой ради блага других, руководствоваться в жизни некой высшей истиной, обладать духовной целостностью, достойной и Творца, и собственных талантов человека.
Если первый Адам жаждет покорить мир, то второй хочет служить миру, следуя своему призванию. Первый Адам применяет свое творческое начало и наслаждается собственными достижениями, второй — порой отказывается от земного успеха и положения ради священной цели. Первый Адам задается вопросом, как устроен мир; второй — почему сотворен мир и каково наше в нем предназначение. Первый Адам стремится двигаться вперед, второй — вернуться к корням и насладиться покоем семейного обеда. Если девиз первого Адама — ≪Успех≫, то второй Адам воспринимает жизнь как нравственную драму и его жизнь проходит под девизом ≪Милосердие, любовь и искупление≫.
Соловейчик пишет о противоречии между двумя Адамами: величественный внешний Адам и смиренный внутренний никогда не могут полностью примириться. Мы находимся в вечном противостоянии с самими собой. Мы призваны реализовать обе стороны личности и должны научиться искусству их уравновешивать.
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Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"
Самое сложное в этом противостоянии то, что первый Адам и второй Адам руководствуются в жизни разной логикой. Первый Адам — Адам-созидатель, Адам-строитель, Адам-первооткрыватель — следует прямой утилитарной логике. Это логика экономики. Что-то вложил — что-то получил. Старания вознаграждаются. Дело мастера боится. Стремись к своей выгоде. Будь максимально полезным. Оставь свой след в мире.
Вторым Адамом руководит иная логика — нравственная. Отдавай, чтобы получить. Покорись внешнему — и обретешь внутреннюю силу. Побеждай свои желания — и получишь желаемое. Успех оборачивается величайшим поражением — гордыней. Поражение оборачивается величайшим успехом — смирением и опытом. Чтобы реализовать себя, нужно забыть о себе. Чтобы найти себя, нужно себя потерять .
Чтобы способствовать развитию карьеры первого Адама, имеет смысл развивать свои сильные стороны. Чтобы развивать нравственное ядро второго Адама, следует непредвзято взглянуть на собственные слабости.
Хитрое животное
Культура, в которой мы живем, печется о первом Адаме, внешнем, и оставляет без внимания второго Адама. Современное общество поощряет размышления о том, как построить выдающуюся карьеру, но не помогает понять, как заботиться о внутреннем мире.
Конкуренция за успех и славу настолько высока, что поглощает все наше время. Потребительский рынок побуждает нас мыслить утилитарно и стремиться к удовлетворению своих желаний, не думая о нравственных последствиях повседневных решений.
Быстрое и поверхностное общение заглушает тихий внутренний голос, доносящийся из глубины личности. Мы живем в культуре, которая учит продвигать и рекламировать себя, развивать навыки, необходимые для успеха, но при этом едва ли поощряет смирение, сострадание и честную внутреннюю борьбу со своими недостатками, необходимые для развития характера.
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Кадр из фильма "Спасение"
Оставаясь лишь первым Адамом, вы превращаетесь в хитрое животное — изобретательное, заботящееся о самосохранении существо, которое все обращает в игру.
В этом случае вы много времени уделяете развитию профессиональных навыков, но плохо представляете, как жизнь наполняется смыслом, и потому не знаете, куда направить свои таланты и какой карьерный путь выбрать, чтобы он оказался наилучшим. Проходят годы, а глубинная часть вашей личности остается неизученной и неупорядоченной. В повседневной суете вы испытываете смутную тревогу, что не реализовали свое главное предназначение. Вы живете в неосознанной тоске, не любя по-настоящему, не отдаваясь всерьез тем нравственным ценностям, которые придают жизни смысл. Вам недостает внутренних критериев для твердой приверженности чему бы то ни было.
У вас так и не вырабатывается внутреннее постоянство, внутренняя целостность, которая позволяет вынести общественное неодобрение или тяжелый удар. Вы понимаете, что заняты тем, что одобряют другие, неважно, подходит это вам или нет. Вы неосмотрительно судите о других по их умениям, а не по достоинствам. У вас нет стратегии для выработки характера, а без этого не только внутренняя, но и внешняя ваша жизнь рано или поздно утрачивает целостность.
Эта книга — о втором Адаме. Она о тех людях, кто нашел его в себе, кто выработал сильный характер. Об образе мышления, который веками помогал человеку обрести внутренний стержень и мудрость сердца.
Признаюсь, я написал эту книгу ради спасения своей души. Я выступаю экспертом и пишу колонки в журналах. Мне платят за самовлюбленную болтовню, за бесчисленные суждения, которые представляются более обоснованными, чем на самом деле; за то, чтобы я казался умнее, лучше и авторитетнее, чем я есть. И мне приходится прилагать больше усилий, чем многим другим, чтобы не удовлетворяться поверхностным. Я все больше осознаю, что, как и многие в наше время, долго жил с неопределенными моральными устремлениями — смутно желая быть хорошим, служить некой великой цели, но не имея при этом ни ясного нравственного лексикона, ни четкого понимания о богатой внутренней жизни, ни уверенных знаний о том, как вырабатывается характер и достигается глубина личности.
Я обнаружил, что без целенаправленного внимания к той стороне личности, которая соответствует второму Адаму, очень легко скатиться в нравственную посредственность.
Оценивая себя по самым мягким критериям, мы во всем следуем своим желаниям и довольны собой, пока не причиняем никому очевидного вреда. Мы полагаем: если мы приятны окружающим, значит, достаточно хороши. И постепенно превращаем себя в менее достойную личность, чем та, которой надеялись стать. Между нашим подлинным ≪я≫ и желаемым ≪я≫ —прискорбный разрыв. Мы понимаем, что в нас слышен голос первого Адама, в то время как голос второго Адама приглушен; что жизненный план первого Адама ясен, а второго —размыт; что первый Адам полон сил, а второй —пассивен.
Отрывок для публикации предоставлен издательством «МИФ»
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