Стала известна дата выхода нового романа Бориса Акунина «Ореховый Будда»

Стала известна дата выхода нового романа Бориса Акунина «Ореховый Будда»
Новый роман Бориса Акунина «Ореховый Будда» выйдет 2-4 июня. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба издательства «Эксмо».
Книга описывает противоречивую, бурную эпоху царя Петра Первого, которой посвящен пятый том проекта «История Российского государства» – «Царь Пётр Алексеевич». Среди героев романа - представители одного рода, живущего на территории Российского государства со времени его основания. При этом действие романа простирается далеко за пределы России: разные жители России, Голландии, Японии оказываются связаны древней реликвией, совершающей мистическое путешествие через века и пространства.
Книга проиллюстрирована известным художником Игорем Сакуровым. Проект Бориса Акунина «История Российского Государства» состоит из двух циклов параллельных текстов – исторических томов и исторических повестей.
Первый том «История Российского Государства. От истоков до монгольского нашествия» вышел в ноябре 2013 года. Вторая историческая книга серии появилась через год. Третий том «От Ивана III до Бориса Годунова. Между Азией и Европой» вышел в декабре 2015 года. Четвертый том «Семнадцатый век» вышел осенью 2016 года. За 10 лет издательство и автор планируют выпустить 8 исторических томов и около 30 повестей, главными героями которых станут представители семьи, живущей в России со дня основания государства.
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