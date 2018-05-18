Стала известна дата выхода нового романа Бориса Акунина «Ореховый Будда»

Книга проиллюстрирована известным художником Игорем Сакуровым. Проект Бориса Акунина «История Российского Государства» состоит из двух циклов параллельных текстов – исторических томов и исторических повестей.

Первый том «История Российского Государства. От истоков до монгольского нашествия» вышел в ноябре 2013 года. Вторая историческая книга серии появилась через год. Третий том «От Ивана III до Бориса Годунова. Между Азией и Европой» вышел в декабре 2015 года. Четвертый том «Семнадцатый век» вышел осенью 2016 года. За 10 лет издательство и автор планируют выпустить 8 исторических томов и около 30 повестей, главными героями которых станут представители семьи, живущей в России со дня основания государства.

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