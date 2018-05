Если публичные музеи на протяжении веков были самыми важными объектами недвижимости в искусстве, то радио стало публичным музеем поп-музыки, своего рода огромной галереей для демонстрации ее достижений. Популярность новой музыки в середине прошлого века настолько зависела от попадания ее в эфир, что звукозаписывающие фирмы разработали схемы ≪подкупа≫ (payola), чтобы напрямую платить радиостанциям за проигрывание нужных песен.

Даже в нашем веке постоянное звучание в эфире имеет решающее значение для создания хита. ≪Все наши исследования потребителей показывают одно: радио — основной драйвер продаж и главный индикатор успеха песни≫, — говорит Дэйв Бакула, вице-президент по аналитическим исследованиям агентства Nielsen, которое занимается отслеживанием объемов продаж и радиотрансляций музыки. ≪Вы почти наверняка сначала слышите хиты на радио, а затем выбираете их [на других платформах]≫. Воздействие на публику с помощью радио может быть даже более мощным, чем ≪простое≫ воздействие, потому что включение песни в топ-40 подает дополнительные сигналы о ее качестве, например указывает на то, что эксперты и другие слушатели уже познакомились с ней и выразили ей свое одобрение.

Даже на заре американского музыкального бизнеса в искусной маркетинговой кампании, призванной сделать песню хитом, запоминающаяся мелодия имела второстепенное значение. ≪Издатели с улицы Жестяных Сковородок быстро поняли, что независимо от того, насколько оригинальной, легко запоминающейся и своевременной оказывается песня, ее успех зависит от системы дистрибуции≫, — писал историк музыки Дэвид Суисман в книге ≪Продажа звуков: коммерческая революция в американской музыке≫ (Selling Sounds: The Commercial Revolution in American Music). В Нью-Йорке конца XIX столетия композиторы и издатели, группировавшиеся вблизи той части Юнион-сквер, которая получила название улица Жестяных Сковородок (Tin Pan Alley), разработали собственный процесс популяризации новой музыки.

Они раздавали ноты песен местным музыкантам, которые исполняли каждую мелодию в разных районах города, от Нижнего Ист-Сайда до Верхнего Вест-Сайда, и сообщали, какие песни имели успех. Американские стандарты, возникшие в тот период, — такие как The Band Played On, Take Me Out to the Ball Game и God Bless America, — были продуктами тщательного тестирования и продуманной дистрибуции, которые одинаково хорошо работали как с музыкой, так и с кожаной обувью.

Популяризаторы музыки с улицы Жестяных Сковородок уступили дорогу радио, а сейчас радио уступает новым формам дистрибуции — более открытым, равноправным и непредсказуемым. Сегодняшним хитам нужно пробиться сквозь поток телевизионных рекламных роликов, постов в Facebook и онлайновых видео. Считается, что плейлист Spotify, составленный соучредителем Napster Шоном Паркером, способствовал выпуску сингла Royals певицы Лорд — неожиданного хита 2013 г.