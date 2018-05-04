Нобелевскую премию по литературе отменили из-за секс-скандала

Нобелевская премия по литературе в 2018 году вручаться не будет, выбор лауреатов и награждение переносится на следующий год, следует из сообщения Фонда Нобеля.

В нем уточняется, что перенос не отразится на вручении премии за достижения в других сферах. Таким образом, Нобелевский фонд поддержал инициативу Шведской академии. Академия, согласно шведским законам о фондах, несет ответственность за реализацию завещания Альфреда Нобеля и награждение лауреатов. «В течение последних нескольких недель мы вели непрерывный диалог со Шведской академией, и мы поддерживаем ее решение (отменить вручение награды в 2018 году. — Ред.)», — говорится в сообщении Фонда Нобеля. Шведская академия, как полагают представители этой организации, теперь «приложит все усилия для восстановления своего авторитета». «Мы также надеемся на то, что все члены академии осознают: усилия по ее реформированию, а также будущая структура должны характеризоваться большей открытостью», — подчеркнули в фонде. В последний раз вручение премии по литературе переносили в 1943 году, во время Второй мировой войны, отмечает Reuters.

Решение о переносе премии по литературе было принято из-за «отсутствия доверия общественности» на фоне скандала, связанного с разглашением имен лауреатов премии мужем одного из членов Шведской академии. По данным BBC News, речь идет о фотографе Жане-Клоде Арно. Он якобы систематически раскрывал посторонним имена будущих лауреатов премии по литературе, а также рассказывал, кто станет новым членом Академии. Арно также обвинили в сексуальных домогательствах и насилии 18 женщин. По их словам, некоторые инциденты происходили в квартирах, которые принадлежат Шведской академии, и в престижном клубе Forum, которым Арно владеет вместе со своей женой. Шведская академия финансировала этот клуб. Описанные женщинами случаи происходили с 1996 по 2017 год. Академия разорвала отношения с Арно. На фоне скандала в отставку подала постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус. Кроме того, три писателя в знак протеста отказались от званий постоянных членов Шведской академии. Нобелевская премия по литературе присуждается ежегодно с 1901 года. За время своего существования премия не вручалась семь раз — в 1914, 1918, 1935 и 1940-1943 годах.

По материалам «ДП»