Как справиться с ревностью, завистью и научиться прощать?

Сожаление и раскаяние

Прошлое — это отличное место, и я не хочу стирать его и жалеть о нем, но я не хотел бы быть в нем заключенным.

Мик Джаггер

Сожаление порождает мысли о том, что в какой-то момент в прошлом вы приняли «неверное» решение что-то сделать или не делать. Вы обвиняете себя, вы ощущаете потерю и тоску, сожалея о том, что не сделали другой выбор.

Возможно, вы жалеете о том, что сделали или сказали; признались кому-то, что действительно о нем думаете; пошли на эту работу, выпили лишнее или съели кусок пирога. Но в то же время вы можете сожалеть и о том, чего не сделали или не сказали: например, не сказали кому-то о своем отношении к нему или о своих чувствах, не учились лучше в школе, не пошли на эту работу или не порвали с кем-то отношения раньше.

Сожаление отличается от раскаяния. Раскаяние — это сожаление от поступка, который может принести боль или причинить вред кому-либо. Например, когда мы предали друга или партнера или накричали на ребенка.

Есть ли положительная роль у сожаления и раскаяния? Конечно, да! Они заставляют нас загладить свои ошибки и извлечь из них урок, чтобы в дальнейшем не допускать их.

На практике

Никогда не оглядывайтесь назад, если только вы не собираетесь пойти в этом направлении.

Генри Дэвид Торо

Ощутите свою эмоцию. Когда вы ощущаете сожаление или раскаяние, вам нужно побыть с ними наедине, признать их и принять, поняв, что все уже произошло и ничего изменить нельзя.

Извлеките из случившегося уроки. Для этого нужно подумать над произошедшим, понять, что пошло не так, и решить, что нужно сделать по-другому, чтобы по возможности избегать подобных разочарований в будущем. Старайтесь извлечь из произошедшего уроки. Что нового вы узнали о себе? О других людях? Вместо того чтобы думать: «Я должен был / не должен был», попробуйте сказать: «Я должен был, но теперь я собираюсь…», «В следующий раз я буду…», или «Может помочь, если…», или «Я могу…», или «Теперь я собираюсь…».

Ищите ощущение перспективы. Если вы о чем-то сожалеете, вспомните, в какой ситуации вы что-то сделали или не сделали.

Возможно, вы не могли предвидеть последствия; может быть, на вас давили, вынуждая быстро принять решение; может быть, были еще какие-то препятствия или вам не хватало поддержки, когда вы сделали то, о чем сейчас жалеете.

Будьте к себе добры, помните: вы сделали то, что сделали, с учетом того, что знали в тот момент. Представьте, чтo бы вы сказали другому человеку, оказавшемуся в такой ситуации, чтобы его подбодрить.

Принимайте на себе ответственность. Если вы чувствуете раскаяние, примите на себя ответственность и спросите себя, можно ли было поступить по-другому. Есть ли какой-нибудь более благородный путь, которым вы могли бы пойти, вместо того чтобы плестись по этой низменной дороге? Не нужно ли вам в будущем установить какие-то границы и отвечать за свои поступки?

Определите, какие действенные меры вы можете предпринять прямо сейчас, и следуйте этому плану. Может быть, вам нужно с кем-то поговорить? Извиниться? Если по какой-то причине извиниться не получится, например того человека больше нет с вами рядом, запишите свои извинения на бумаге и представьте, что вас простили. Потом двигайтесь дальше.