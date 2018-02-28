Как в СПбГУ реставрируют старинные книги

Главное при разборе – убрать пыль. Сначала это делают пылесосом, а потом специальной реставрационной губкой. После книги обрабатывают метатином – это вещество, которое убивает плесень – либо поверхностно, либо каждую страницу в зависимости от состояния.

В книгах регулярно находят записи. Например, недавно обнаружили пожелание матери от дочери – она советовала быть мужественной. В книгах по классической филологии часто встречаются дарственные грамоты за хорошую успеваемость.