Как в СПбГУ реставрируют старинные книги
Главный университет Петербурга начал масштабный проект по введению в оборот научных изданий XIX — начала XX вв. По этому случаю корреспондент «Собака.ru» впервые попал в Центр консервации и реставрации документов и изучил, как старинные книги спасают от плесени и почему тысячи изданий все же оказались утеряны.
Собственный Центр реставрации документов появился в СПбГУ только в декабре, раньше Университету помогали РНБ и Академия наук. Местной научной библиотеке 235 лет, в ней хранится 7 миллионов томов, среди которых свыше миллиона – это издания до 1917 года.
После революции сюда свозили собрания деятелей науки искусства, расформированных учреждений и организаций, так сформировался гигантский объем старинной литературы. В XX веке она не пользовалась спросом у читателей и отделялась от активной части фонда. Хранили ее часто в ненадлежащих условиях, например, часть книг филологического факультета была помещена в полуподвальное помещение. За 15 лет, что они там лежали, там протекала ливневая канализация, происходили аварии, развелась плесень, грибок. Когда разбор дошел до нижних слоев, стало понятно, что многие издания потеряны безвозвратно – 3 000 книг восстановить не удалось. Оставшиеся теперь пытаются спасти.
Главное при разборе – убрать пыль. Сначала это делают пылесосом, а потом специальной реставрационной губкой. После книги обрабатывают метатином – это вещество, которое убивает плесень – либо поверхностно, либо каждую страницу в зависимости от состояния.
В книгах регулярно находят записи. Например, недавно обнаружили пожелание матери от дочери – она советовала быть мужественной. В книгах по классической филологии часто встречаются дарственные грамоты за хорошую успеваемость.
Любовь Самсонова, реставратор:
Прямо сейчас мы восстанавливаем Нижегородский сборник 1890 года, у него повреждена обложка, но это можно исправить. Я уже 30 лет работаю с книгами, поэтому никаких невероятных эмоций по поводу старины не испытываю. В конце концов, в нашем городе к чему ни прикоснешься – все история.
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