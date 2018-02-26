Людмила Улицкая: «Тебя хотят уколоть, если ты оказался чуть счастливее»

Про читателей

Очень люблю своего читателя. И надо признаться, он отвечает мне взаимностью с самой первой книги – когда в 1989 году на книжных полках в магазинах появился рассказ «Счастливые». Я называю это произведение своим первым «взрослым». Это были стартовые шаги в прозе.

Неважно, в какой стране находится мой читатель: будь это Франция или Россия, а, может быть, и Германия. Вне зависимости от того, на каком языке он разговаривает, это всегда один и тот же человек. Когда прихожу на творческие встречи, то из любопытства спрашиваю, кто же вы по профессии? Это врачи, учителя, геологи, техническая интеллигенция. В основном, люди немолодые. Однако со мной всегда умные, образованные читатели, с которыми хочется видеться намного чаще, чем я могу себе это позволить. С некоторыми я даже пила чай, так как мне было приятно общение с ними, равно как и им.

Про соцсети и троллей

Умная отрицательная критика полезнее, чем глупая похвала. Бывают очень острые и полезные замечания, а на чтение глупостей и хвалебных речей мне не хватает времени. Как автор я в этом смысле очень удачлива. У меня много своей адекватной публики, за что я благодарна жизни. Но, к сожалению, мы живем в мире, где есть те, кто хотят тебя уколоть, если ты оказался чуть счастливее.

Например, недавно мне пришлось претерпеть множество гневных комментариев в свой адрес. Все началось с выхода серии книг для детей «Другой, другие, о других». В этом цикле из четырнадцати томов я выступала как редактор и автор проекта. Главный скандал произошел из-за первой книги – «Семья у нас и у других» чудесного автора Веры Теменчик. Основная мысль произведения – рассказ о детях, которые были воспитаны в гомосексуальных семьях. Мы с Верой Теменчик одинаково понимаем важность темы. Это реальность жизни, совершенно неважно, как мы к этому относимся (нравятся нам однополые браки или нет), но есть дети, которые в таких семьях живут. В школе их, как правило, травят одноклассники и учителя. Для того, чтобы помочь снять агрессивное отношение сверстников, эта книга и была написана. После ее выхода по просторам интернета гуляла информация: «Людмила Улицкая – пропагандист гомосексуальных браков». Я не отвечаю на такие глупости. Иногда друзья отправляют мне самые комичные и нелепые комментарии, скопировав их под моими постами в Instagram, и мы дружно смеемся. Но в этой ситуации я не могла поверить в то, что мои читатели могут так негативно отреагировать на книгу. И чтобы спасти детей, купивших это издание, от нападений со стороны психически нездоровых людей, проект было решено закрыть.

Это были книги о том, как в разных культурах формируются любовь, брак, семья. И нужны они для того, чтобы мы не испытывали отвращения к тем, кто живет не так, как нам кажется правильным. На мой взгляд, эта серия была очень полезной, потому что мир становится все более разнообразным. В одной культуре молодой человек, входя в дом, надевает шляпу, а в другой – снимает. Множество подобных мелочей и описываются в серии «Другой, другие, о других».

Дети из этого цикла почерпнули бы, как реагировать на насмешки одноклассников, научились бы жить в гармонии и любви в своей нетрадиционной семье. Но, к сожалению, агрессия не дала ход проекту. Надеюсь, он скоро будет запущен вновь, когда его одобрит Министерство культуры.