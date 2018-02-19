Книжный магазин «Порядок слов» запустил сбор средств на кинолекционный зал

Книжный магазин «Порядок слов» запустил сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta. С помощью общественных пожертвований в магазине планируют закупить новое оборудование и стулья для кинолекционного зала. Об этом написал на свой странице в Facebook киновед Константин Шавловский.

«Нам давно было пора сделать что-то с нашим залом, потому что такое количество мероприятий — это не шутка, но за счет прибыли магазина интеллектуальной литературы сделать это, мягко говоря, трудно. И так как нам кажется, что „Порядок слов“ стал за эти годы все-таки важной городской площадкой, то мы решили обратиться к вам за помощью. Для нас этот небольшой крауд — еще и способ проверить насколько то, что мы делаем, действительно важно и нужно городу», — написал он, добавив, что все бесплатные мероприятия, которые проводились в «Порядке слов» за восемь лет были организованы исключительно за счет продажи «умных книг».

«Порядок слов» — независимый книжный магазин в Санкт-Петербурге, который открылся в 2010 году. С тех пор адрес Фонтанка, 15 стал для многих горожан важной точкой на культурной карте города. В течение года здесь проходят сотни бесплатных событий: лекции, кинопоказы, дискуссии, поэтические вечера и, конечно же, книжные презентации.