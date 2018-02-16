Лев Лурье: «Ни особых социальных, ни национальных проблем в школе у меня не было»

Петроградская сторона моего детства была похожа на голландский сыр – вся в дырках. Строительство здесь закончилось в 1914-м. В послевоенное время построили сталинские жилые дома только там, где немецкие бомбы разрушили старую застройку – в основном на Кировском и Большом проспектах. А на месте деревянных домиков, еще во множестве существовавших со времен Первой мировой войны и сожженных в Гражданскую и Блокаду, были многочисленные полусадики-полупустыри. Дворы – лабиринты дровяных сараев. Вся жизнь во дворах проходила – они сложным образом соединялись, перетекали друг в друга. Можно было путешествовать и по подвалам, превращенных в бомбоубежища. Словом, рай для детей.

Рядом с домом был огромный полусад-полупустырь между Кировским (Каменностровским) проспектом, улицами Льва Толстого и Рентгена. Его называли «За сеткой». Там было огороженная площадка, где мы играли в футбол. Напротив парадной – огромный парк больницы им. Эрисмана, рядом – «Поповский» садик, где стоит до сих пор статуя изобретателя радио.

Ни особых социальных, ни особых национальных проблем в школе у меня не было. Я был живым мальчиком. Больше всего мне нравился такой трюк: время от времени мы открывали окно, дети меня выставляли на подоконник, и я громко объявлял голосом диктора Левитана: «Граждане города Ленинграда, через пять минут с вами будет говорить фюрер немецкого народа Адольф Гитлер». Война закончилась недавно. Под окном школы собиралось довольно много народа, одноклассники были очень довольны.