Вспомнить все: ликбез по детективам об Эрасте Фандорине

Сегодня, 8 февраля, стартуют продажи книги «Не прощаюсь» Бориса Акунина, последнего романа об Эрасте Фандорине. Мы составили антологию ролевых моделей, раскрытых дел, врагов и любовниц детектива – все, что вы могли забыть за 20 лет с момента выхода «Азазель».

  • Кадр из фильма "Статский советник", Фандорина играет Олег Меньшиков

«Азазель»

1876

Конспирологический детектив.

Фандорин: 20-летний клерк в полицейском управлении и наивный идеалист.

Сюжет: истерическое публичное самоубийство студента, сына фабриканта-миллионщика.

Злодеи: тайная организация с планами ни больше ни меньше как завоевать мир.

Возлюбленная героя: Елизавета фон Эверт-Колокольцева, которую убивают сразу же после венчания с Эрастом.

 «Турецкий гамбит»

1877

Шпионский детектив.

Фандорин: переживший депрессию после смерти любимой, а также контузию и плен.

Сюжет: Русско-турецкая война, на фронтах которой кроме боев активно ведется разведывательная деятельность.

Злодей: резидент османской разведки Анвар-эфенди с талантом к перевоплощениям.

Возлюбленная героя: Варвара Суворова, петербургская хипстерша либеральных взглядов, которая, однако, верна своему жениху, военному шифровальщику.

 «Левиафан»

1878

Герметический детектив.

Фандорин: обаятельный дипломат с печальными глазами.

Сюжет: в Париже зверски убивают английского лорда вместе с детьми и слугами — предположительно
из-за уникальной золотой статуэтки Шивы.

Злодеи: как и положено в детективе а-ля Агата Кристи, преступником мог оказаться кто угодно из пассажиров лайнера, названного в честь библейского чудовища и следующего рейсом Бристоль — Калькутта, однако Фандорин разоблачает истинную виновницу, международную авантюристку.

  • Кадр из фильма "Азазель", Фандорина играет Илья Носков

«Смерть Ахиллеса»

1882

Детектив о наемном убийце.

Фандорин: вернувшийся после четырехлетнего пребывания в Японии помощник московского генерал-губернатора, осененный ближневосточной мудростью.

Сюжет: неожиданная, в расцвете лет, смерть генерала Соболева, популярного харизматика (прототип, понятное дело, герой Плевны Скобелев), будто бы от инфаркта, а на самом деле в результате применения хитроумного яда. Злодей: Ахимас Вельде, сверхпрофессиональный киллер, нанятый придворными интриганами.

 «Особые поручения»

1886–1889

Сборник из двух повестей: о мошенниках и о маньяке.

Фандорин: вступивший в пору зрелости джентльмен слегка меланхолического склада и кавалер японского ордена Хризантемы.

Сюжет: в первой повести — изобретательные ограбления и аферы по всей Москве, во второй — убийства проституток, которых потрошит серийный изувер, составляющий из внутренностей жуткие коллажи.

Злодеи: соответственно, банда веселых мошенников и гастролирующий в России Джек Потрошитель
собственной персоной.

Возлюбленная героя: эталонная русская красавица Ангелина Крашенинникова.

 «Статский советник»

1891

Политический детектив.

Фандорин: солидный чиновник по особым поручениям с умеренно либеральными взглядами, кандидат на должность начальника московской полиции.

Сюжет: казнь революционерами-подпольщиками генерала Храпова, известного своей жестокостью солдафона.

Злодеи: формально — участники террористической ячейки, большую часть которых Акунин, однако, описывает с известной долей симпатии, фактически — повелитель петербургской тайной полиции князь Пожарский, великий провокатор.

Возлюбленная: Эсфирь Литвинова, дочь еврейского банкира, тусовщица-социалистка.

  • Кадр из фильма "Турецкий гамбит", Фандорина играет Егор Бероев

«Коронация, или Последний из романов»

1896

Великосветский детектив.

Фандорин: больше не служащий, а частное лицо, так как вернулся из пятилетнего изгнания, которое он провел преимущественно в Америке.

Сюжет: похищение во время коронации Николая II одного из его многочисленных малолетних кузенов.

Злодей: преступник международного масштаба доктор Линд хоть и опереточного толка, но требует за украденного ребенка бриллиант.

Возлюбленная: великая княжна Ксения Георгиевна (ее прототип родился на семь лет позже действия романа).

 «Любовница смерти» и «Любовник смерти»

1900

Декадентский и диккенсовский детективы, действие которых происходит в один и тот же период.

Фандорин: виртуозный частный сыщик, иногда называющий себя принцем Гэндзи.

Сюжет: эпидемия суицидов среди блестящих молодых людей творческих занятий, объединенных в элитарном клубе, и одновременно череда из ряда вон выходящих зверств в недрах трущобной Хитровки.

Злодеи: в первом романе — Благовольский, манипулятор и основатель секты «любовников смерти», во втором — разнообразные криминальные элементы с лютыми повадками.

 «Алмазная колесница»

1905 (с флешбэком в 1878-й)

Этнографический детектив в двух томах.

Фандорин: в московском томе — простивший родной власти все обиды патриот.

Сюжет: в разгар Русско-японской войны неизвестные собираются взорвать важную железную дорогу. Во втором томе действие переносится на двадцать семь лет назад в императорскую Японию.

Злодеи: помимо основного — превратившегося в русского штабскапитана ниндзя-полукровки — тут
их тьма.

 «Весь мир — театр»

1911

Театральный детектив.

Фандорин: величавый пожилой господин, перешагнувший порог 55-летия и окончательно вернувшийся на родину.

Сюжет: ведущая актриса с непроизносимой фамилией в труппе одного из ведущих театров страдает от странных происшествий — все ее кавалеры умирают насильственной смертью.

Злодеи: главарь подпольной сети спекулянтов театральными билетами.

Возлюбленная героя: та самая прима по имени Элиза Альтаирская-Луантэн.

 «Планета Вода»

1912

Три повести под одной обложкой: технократический детектив, ностальгический детектив, идиоитческий детектив.

Сюжет: Книга касается событий, произошедших с Фандориным в промежутке между театральным детективом и «Черным городом».

 «Черный город»

1914

Авантюрный детектив.

Фандорин: старомодный, но все еще страшно привлекательный для женщин рыцарь империи, личный
порученец последнего русского царя.

Сюжет: накануне Первой мировой войны герой гоняется по сумрачному нефтяному Баку за опаснейшим террористом.

Злодеи: сам государственный преступник, образ которого явно навеян лихой молодостью Сталина,
и его товарищи. В намеренно смутном финале Фандорина, вполне вероятно, убивают.

Текст: Артем Лангенбург

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Автор: Елена Анисимова
Опубликовано:
Люди: Борис Акунин
Материал из номера: Апрель 2015
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