Вспомнить все: ликбез по детективам об Эрасте Фандорине
Сегодня, 8 февраля, стартуют продажи книги «Не прощаюсь» Бориса Акунина, последнего романа об Эрасте Фандорине. Мы составили антологию ролевых моделей, раскрытых дел, врагов и любовниц детектива – все, что вы могли забыть за 20 лет с момента выхода «Азазель».
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Кадр из фильма "Статский советник", Фандорина играет Олег Меньшиков
«Азазель»
1876
Конспирологический детектив.
Фандорин: 20-летний клерк в полицейском управлении и наивный идеалист.
Сюжет: истерическое публичное самоубийство студента, сына фабриканта-миллионщика.
Злодеи: тайная организация с планами ни больше ни меньше как завоевать мир.
Возлюбленная героя: Елизавета фон Эверт-Колокольцева, которую убивают сразу же после венчания с Эрастом.
«Турецкий гамбит»
1877
Шпионский детектив.
Фандорин: переживший депрессию после смерти любимой, а также контузию и плен.
Сюжет: Русско-турецкая война, на фронтах которой кроме боев активно ведется разведывательная деятельность.
Злодей: резидент османской разведки Анвар-эфенди с талантом к перевоплощениям.
Возлюбленная героя: Варвара Суворова, петербургская хипстерша либеральных взглядов, которая, однако, верна своему жениху, военному шифровальщику.
«Левиафан»
1878
Герметический детектив.
Фандорин: обаятельный дипломат с печальными глазами.
Сюжет: в Париже зверски убивают английского лорда вместе с детьми и слугами — предположительно
из-за уникальной золотой статуэтки Шивы.
Злодеи: как и положено в детективе а-ля Агата Кристи, преступником мог оказаться кто угодно из пассажиров лайнера, названного в честь библейского чудовища и следующего рейсом Бристоль — Калькутта, однако Фандорин разоблачает истинную виновницу, международную авантюристку.
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Кадр из фильма "Азазель", Фандорина играет Илья Носков
«Смерть Ахиллеса»
1882
Детектив о наемном убийце.
Фандорин: вернувшийся после четырехлетнего пребывания в Японии помощник московского генерал-губернатора, осененный ближневосточной мудростью.
Сюжет: неожиданная, в расцвете лет, смерть генерала Соболева, популярного харизматика (прототип, понятное дело, герой Плевны Скобелев), будто бы от инфаркта, а на самом деле в результате применения хитроумного яда. Злодей: Ахимас Вельде, сверхпрофессиональный киллер, нанятый придворными интриганами.
«Особые поручения»
1886–1889
Сборник из двух повестей: о мошенниках и о маньяке.
Фандорин: вступивший в пору зрелости джентльмен слегка меланхолического склада и кавалер японского ордена Хризантемы.
Сюжет: в первой повести — изобретательные ограбления и аферы по всей Москве, во второй — убийства проституток, которых потрошит серийный изувер, составляющий из внутренностей жуткие коллажи.
Злодеи: соответственно, банда веселых мошенников и гастролирующий в России Джек Потрошитель
собственной персоной.
Возлюбленная героя: эталонная русская красавица Ангелина Крашенинникова.
«Статский советник»
1891
Политический детектив.
Фандорин: солидный чиновник по особым поручениям с умеренно либеральными взглядами, кандидат на должность начальника московской полиции.
Сюжет: казнь революционерами-подпольщиками генерала Храпова, известного своей жестокостью солдафона.
Злодеи: формально — участники террористической ячейки, большую часть которых Акунин, однако, описывает с известной долей симпатии, фактически — повелитель петербургской тайной полиции князь Пожарский, великий провокатор.
Возлюбленная: Эсфирь Литвинова, дочь еврейского банкира, тусовщица-социалистка.
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Кадр из фильма "Турецкий гамбит", Фандорина играет Егор Бероев
«Коронация, или Последний из романов»
1896
Великосветский детектив.
Фандорин: больше не служащий, а частное лицо, так как вернулся из пятилетнего изгнания, которое он провел преимущественно в Америке.
Сюжет: похищение во время коронации Николая II одного из его многочисленных малолетних кузенов.
Злодей: преступник международного масштаба доктор Линд хоть и опереточного толка, но требует за украденного ребенка бриллиант.
Возлюбленная: великая княжна Ксения Георгиевна (ее прототип родился на семь лет позже действия романа).
«Любовница смерти» и «Любовник смерти»
1900
Декадентский и диккенсовский детективы, действие которых происходит в один и тот же период.
Фандорин: виртуозный частный сыщик, иногда называющий себя принцем Гэндзи.
Сюжет: эпидемия суицидов среди блестящих молодых людей творческих занятий, объединенных в элитарном клубе, и одновременно череда из ряда вон выходящих зверств в недрах трущобной Хитровки.
Злодеи: в первом романе — Благовольский, манипулятор и основатель секты «любовников смерти», во втором — разнообразные криминальные элементы с лютыми повадками.
«Алмазная колесница»
1905 (с флешбэком в 1878-й)
Этнографический детектив в двух томах.
Фандорин: в московском томе — простивший родной власти все обиды патриот.
Сюжет: в разгар Русско-японской войны неизвестные собираются взорвать важную железную дорогу. Во втором томе действие переносится на двадцать семь лет назад в императорскую Японию.
Злодеи: помимо основного — превратившегося в русского штабскапитана ниндзя-полукровки — тут
их тьма.
«Весь мир — театр»
1911
Театральный детектив.
Фандорин: величавый пожилой господин, перешагнувший порог 55-летия и окончательно вернувшийся на родину.
Сюжет: ведущая актриса с непроизносимой фамилией в труппе одного из ведущих театров страдает от странных происшествий — все ее кавалеры умирают насильственной смертью.
Злодеи: главарь подпольной сети спекулянтов театральными билетами.
Возлюбленная героя: та самая прима по имени Элиза Альтаирская-Луантэн.
«Планета Вода»
1912
Три повести под одной обложкой: технократический детектив, ностальгический детектив, идиоитческий детектив.
Сюжет: Книга касается событий, произошедших с Фандориным в промежутке между театральным детективом и «Черным городом».
«Черный город»
1914
Авантюрный детектив.
Фандорин: старомодный, но все еще страшно привлекательный для женщин рыцарь империи, личный
порученец последнего русского царя.
Сюжет: накануне Первой мировой войны герой гоняется по сумрачному нефтяному Баку за опаснейшим террористом.
Злодеи: сам государственный преступник, образ которого явно навеян лихой молодостью Сталина,
и его товарищи. В намеренно смутном финале Фандорина, вполне вероятно, убивают.
Текст: Артем Лангенбург
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