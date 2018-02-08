Вспомнить все: ликбез по детективам об Эрасте Фандорине

«Азазель»

1876

Конспирологический детектив.

Фандорин: 20-летний клерк в полицейском управлении и наивный идеалист.

Сюжет: истерическое публичное самоубийство студента, сына фабриканта-миллионщика.

Злодеи: тайная организация с планами ни больше ни меньше как завоевать мир.

Возлюбленная героя: Елизавета фон Эверт-Колокольцева, которую убивают сразу же после венчания с Эрастом.

«Турецкий гамбит»

1877

Шпионский детектив.

Фандорин: переживший депрессию после смерти любимой, а также контузию и плен.

Сюжет: Русско-турецкая война, на фронтах которой кроме боев активно ведется разведывательная деятельность.

Злодей: резидент османской разведки Анвар-эфенди с талантом к перевоплощениям.

Возлюбленная героя: Варвара Суворова, петербургская хипстерша либеральных взглядов, которая, однако, верна своему жениху, военному шифровальщику.

«Левиафан»

1878

Герметический детектив.

Фандорин: обаятельный дипломат с печальными глазами.

Сюжет: в Париже зверски убивают английского лорда вместе с детьми и слугами — предположительно

из-за уникальной золотой статуэтки Шивы.

Злодеи: как и положено в детективе а-ля Агата Кристи, преступником мог оказаться кто угодно из пассажиров лайнера, названного в честь библейского чудовища и следующего рейсом Бристоль — Калькутта, однако Фандорин разоблачает истинную виновницу, международную авантюристку.