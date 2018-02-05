От прощания с Фандориным до новой Янагихары: 11 лучших книг зимы
Если вы до сих пор не знаете, какой роман или нон-фикшн почитать на февральских праздниках, смотрите нашу подборку из важных изданий этой зимы – от Алексея Иванова и Ричарда Докинза до Ханьи Янагихары и Бориса Акунина.
«Неутомимая любознательность»
Автор термина «мем», эволюционный биолог Ричард Докинз в своих мемуарах убедительно доказывает: хорошая память и чувство юмора – гарантия и успешной научной карьеры, и камео в «Симпсонах».
Corpus, уже вышла
Алексей Иванов «Тобол. Мало избранных»
Во второй части романа-пеплума о покорении Сибири в эпоху Петра I густонаселенная и плотная ивановская вселенная – «много званых» – поредеет: «избранными» мизантропической тундрой окажутся единицы.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной», уже вышла
Карло Ровелли «Семь этюдов по физике»
Один из создателей теории петлевой квантовой гравитации сумел сделать физику по-настоящему волнующей – на его родине в Италии книга побила рекорды продаж, легко превзойдя «Пятьдесят оттенков серого».
Corpus, уже вышла
Жорис Шамблен и Орели Нейре «Дневники Вишенки. Последнее из пяти сокровищ»
В третьем (зимнем) томе серии красочных детективных комиксов, помимо невероятной красоты акварелей, есть французские рецепты печенья и идеи для подарков.
«Манн Иванов Фербер», уже вышла
Уолтер Тевис «Пересмешник»
Аллегорическую антиутопию классика американского сайнс-фикшн (по его книгам сняты «Человек, упавший на Землю» с Дэвидом Боуи и «Цвет денег» с Полом Ньюменом и Томом Крузом) о мире, в котором роботы управляют апатичными людьми, впервые перевели на русский язык.
«Азбука-Аттикус», уже вышла
Сергей Носов «Построение квадрата на шестом уроке»
Переписав свой же роман «Хозяйка истории» от имени одного из персонажей, лауреат «Нацбеста» взялся за геометрические расчеты: вычислил квадратуру жизненного круга в сборнике фирменных трагикомичных рассказов – от страхов шестиклассника Ромы до истории о том, где купался Керенский.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной», уже вышла
Илья Бояшов «Жизнь идиота. Мемуарная проза»
В нон-фикшн одного из основателей группы «Джунгли» вошли не только воспоминания о музыкантах ленинградского рок-клуба от «Аквариума» до «Кино», но и записи из дневника автора.
«Лимбус Пресс», уже вышла
Наталья Мещанинова «Рассказы»
Автор сценариев к фильмам «Еще один год» Оксаны Бычковой и «Аритмия» Бориса Хлебникова, режиссер картины «Комбинат „Надежда“» и сериала «Красные браслеты» дебютирует в художественной литературе, признаваясь, что начала писать в 14 лет, вдохновившись «Дневниками Лоры Палмер».
«Сеанс», уже вышла
Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него»
Роман, еще не будучи выпущенным, уже успел попасть в шорт-лист «Большой книги» и обзавестись преданными фанатами – петербургская писательница Ксения Букша включила его в топ самых важных изданий этого года.
«АСТ: Редакция Елены Шубиной», уже вышла
Ханья Янагихара «Люди среди деревьев»
Новый роман от автора «Маленькой жизни», одного из главных текстов прошлого года. Вообще, это дебютная книга Янагихары, так что по идее идет в ее библиографии под номером один, но на русский ее перевели только сейчас. В начале карьеры писательницу интересовали этнографические фантазии о секрете вечной жизни и последствиях его раскрытия.
Corpus, февраль
Борис Акунин «Не прощаюсь»
Роман выйдет 8 февраля, в двадцатую годовщину публикации первой книги фандоринского цикла – «Азазель». Не смотря на оптимистичное название, скорее всего, он станет временем прощания с Эрастом Фандориным. Действие начинается в 1918 году.
«Захаров», 8 февраля
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.