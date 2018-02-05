От прощания с Фандориным до новой Янагихары: 11 лучших книг зимы

Ханья Янагихара «Люди среди деревьев»

Новый роман от автора «Маленькой жизни», одного из главных текстов прошлого года. Вообще, это дебютная книга Янагихары, так что по идее идет в ее библиографии под номером один, но на русский ее перевели только сейчас. В начале карьеры писательницу интересовали этнографические фантазии о секрете вечной жизни и последствиях его раскрытия.

Corpus, февраль