«Глаз в унитаз», «петушиная лошадь» и другие постыдные детские книги по мнению главного омбудсмена
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Главный детский омбудсмен Анна Кузнецова
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова составила список детских книг, о которых ей «даже стыдно говорить», пишет РБК.
Среди них стихотворение поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», который «упал в унитаз», и сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь». «К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое», — резюмировала уполномоченный по правам ребенка, отметив, что некоторые произведения она даже не может озвучить, потому что «стыдно говорить».
Игорь Иртеньев
Уронил я в унитаз
Как-то тут намедни
Свой любимый карий глаз.
Правый. Предпоследний.
Глянул он прощальным взором,
Голубиным оком
Прямо в душу мне с укором,
Уносясь потоком.
И с тех пор все снится мне
Ночью в тишине,
Как он там ресницами
Шевелит на дне.
(1991)
Всего в список книг, которые «даже взрослым показывать страшно», вошли 16 современных изданий для детей. Остальные названия Кузнецова не стала перечислять.
В свою очередь автор стиха про глаз в унитазе Игорь Иртеньев уже отреагировал на критику, назвав ее «идиотизмом».
Игорь Иртеньев
поэт
Как на это реагировать? Это чистой воды идиотизм. Идиотизм, который является трендом во всех государственных структурах. Сейчас у нас все идет под знаком идиотизма. Я не писал это стихотворение как детское, но в моей книжке про пирата дядю Петю оно есть. Я считаю, что нормальный ребенок не с квадратной головой вполне в состоянии его оценить и посмеяться
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