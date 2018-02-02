«Глаз в унитаз», «петушиная лошадь» и другие постыдные детские книги по мнению главного омбудсмена

поэт

Как на это реагировать? Это чистой воды идиотизм. Идиотизм, который является трендом во всех государственных структурах. Сейчас у нас все идет под знаком идиотизма. Я не писал это стихотворение как детское, но в моей книжке про пирата дядю Петю оно есть. Я считаю, что нормальный ребенок не с квадратной головой вполне в состоянии его оценить и посмеяться