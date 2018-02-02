«Глаз в унитаз», «петушиная лошадь» и другие постыдные детские книги по мнению главного омбудсмена

  • Главный детский омбудсмен Анна Кузнецова

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова составила список детских книг, о которых ей «даже стыдно говорить», пишет РБК.

Среди них стихотворение поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», который «упал в унитаз», и сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь». «К сожалению, родители порой в книгах наталкиваются на такое», — резюмировала уполномоченный по правам ребенка, отметив, что некоторые произведения она даже не может озвучить, потому что «стыдно говорить».

 

Игорь Иртеньев

Уронил я в унитаз
Как-то тут намедни
Свой любимый карий глаз.
Правый. Предпоследний.

Глянул он прощальным взором,
Голубиным оком
Прямо в душу мне с укором,
Уносясь потоком.

И с тех пор все снится мне
Ночью в тишине,
Как он там ресницами
Шевелит на дне.

(1991)

Всего в список книг, которые «даже взрослым показывать страшно», вошли 16 современных изданий для детей. Остальные названия Кузнецова не стала перечислять. 

В свою очередь автор стиха про глаз в унитазе Игорь Иртеньев уже отреагировал  на критику, назвав ее «идиотизмом». 

Игорь Иртеньев

поэт

Как на это реагировать? Это чистой воды идиотизм. Идиотизм, который является трендом во всех государственных структурах. Сейчас у нас все идет под знаком идиотизма. Я не писал это стихотворение как детское, но в моей книжке про пирата дядю Петю оно есть. Я считаю, что нормальный ребенок не с квадратной головой вполне в состоянии его оценить и посмеяться


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