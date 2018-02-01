Фото дня: Марина Цветаева с лицом Анны Ахматовой на обложке подарочного издания стихов

В онлайн-магазине Ozon продается подарочное издание стихотворений Марины Цветаевой «Душа, не знающая меры...». Судя по описанию на сайте, издание содержит сертификат, свидетельствующий о том, что книга была переплетена вручную по старинной европейской технологии 18 века, переплет сделан из натуральной кожи ручной работы с шелковым ляссе, а обложка украшена цветным, золотым и блинтовым тиснением. Однако на ней издание, выпустившее книгу, почему-то поместило портрет другой знаменитой поэтессы — Анны Ахматовой.