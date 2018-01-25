От Ленина до записок шизофреника: 5 лучших книг по версии литературных премий
Зимой выходные лучше всего проводить дома – с хорошей книгой. Рассказываем о пяти лучших томах по версии главных литературных премий России, которые составят отличную компанию снежными вечерами.
«Большая книга»
Жюри самой значительной, в том числе финансово, литературной награды России вновь голосует за исторические тексты, предпочитая их осмысляющим современность. В прошлом году победителем стал Леонид Юзефович с документальным романом о белом генерале Пепеляеве и анархисте Иване Строде «Зимняя дорога», в этом — журналист Лев Данилкин с нон-фикшн «Ленин» из серии ЖЗЛ. Ильич Данилкина — живее всех живых: не вождь пролетариата, гений, злодей, тиран или еще кто-то из советского (или антисоветского) дискурса, а тревел-блогер и модник — «пантократор солнечных пылинок», порхающий между Симбирском, Капри и Петроградом. Вторую премию дали еще одной биографии — «Катаев. Погоня за вечной весной»: литератор, а теперь депутат Госдумы Сергей Шаргунов дотошно и скрупулезно исследовал жизнь писателя, не упустив, кажется, ни единого хоть сколько- нибудь значимого документа: советский классик вдохновляет одесситов Ильфа с Петровым на «Двенадцать стульев», шатается с Есениным по московским улицам и влюблен в Елену, сестру Булгакова. Третье место присудили Шамилю Идиатуллину за «Город Брежнев» — роман взросления и энциклопедию советского детства 1980-х: пионерские лагеря, песни Валерия Леонтьева, фильмы про кенгуру Скиппи, дельфина Флиппера и колли Лесси.
«Русский букер»
Решения жюри российской версии британской премии вот уже 26 лет чуть ли не самые критикуемые и парадоксальные (и это при том что состав коллегии каждый год ротируется). На этот раз «Букер» присудили москвичке, выпускнице Строгановского художественного училища Александре Николаенко за дебют «Убить Бобрыкина». Победа стала неожиданной даже для самой писательницы, рассказавшей на вручении историю литературной Золушки: долгое время она работала иллюстратором (Николаенко — автор графики к «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева), а издательства игнорировали ее рукописи. Книга-триумфатор — компактный, ритмически выверенный роман в стиле Саши Соколова о живущем с мамой неудачнике Шишине, для которого все мировое зло сосредоточилось в соседе Бобрыкине.
«Национальный бестселлер»
Премия с петербургской пропиской и двухуровневым жюри (шорт-лист составляют литераторы, а победителя выбирают непрофессионалы) в 2017 году досталась Анне Козловой за «F20» — трагическую, но парадоксально жизнеутверждающую книгу о внутреннем мире и взаимодействии с реальностью подростка-шизофреника.
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