От Ленина до записок шизофреника: 5 лучших книг по версии литературных премий

«Большая книга»

Жюри самой значительной, в том числе финансово, литературной награды России вновь голосует за исторические тексты, предпочитая их осмысляющим современность. В прошлом году победителем стал Леонид Юзефович с документальным романом о белом генерале Пепеляеве и анархисте Иване Строде «Зимняя дорога», в этом — журналист Лев Данилкин с нон-фикшн «Ленин» из серии ЖЗЛ. Ильич Данилкина — живее всех живых: не вождь пролетариата, гений, злодей, тиран или еще кто-то из советского (или антисоветского) дискурса, а тревел-блогер и модник — «пантократор солнечных пылинок», порхающий между Симбирском, Капри и Петроградом. Вторую премию дали еще одной биографии — «Катаев. Погоня за вечной весной»: литератор, а теперь депутат Госдумы Сергей Шаргунов дотошно и скрупулезно исследовал жизнь писателя, не упустив, кажется, ни единого хоть сколько- нибудь значимого документа: советский классик вдохновляет одесситов Ильфа с Петровым на «Двенадцать стульев», шатается с Есениным по московским улицам и влюблен в Елену, сестру Булгакова. Третье место присудили Шамилю Идиатуллину за «Город Брежнев» — роман взросления и энциклопедию советского детства 1980-х: пионерские лагеря, песни Валерия Леонтьева, фильмы про кенгуру Скиппи, дельфина Флиппера и колли Лесси.