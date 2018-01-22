У режиссера-аниматора Михаила Сафронова вышла книга о том, как создать сценарий к мультфильму

Сценарист и режиссер анимационного кино, художественный руководитель анимационной студии «Да» Михаил Сафронов выпустил книгу о «Вообразительное искусство. Как написать сценарий мультфильма». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Книгу выпустило издательство киножурнала «Сеанс». Купить «Вообразительное искусство» можно будет в книжном магазине издательства.

Михаил Сафронов является одним из режиссеров благотворительного мультсериала «Летающие звери», созданного совместно с благотворительным фондом «АдВита». Вся прибыль от проекта идет на лечение детей, которые оказались в трудных жизненных ситуациях. Помимо этого Сафронов руководит мастерской «Художник-постановщик анимационного кино» СПБГУ.