Петербург готовит заявку на конкурс ЮНЕСКО «Всемирная столица книги — 2020»

Власти Петербурга готовят заявку на ежегодный конкурс ЮНЕСКО «Всемирная столица книги — 2020». Об этом рассказал глава комитета по печати Сергей Серезлеев на встрече вице-губернатора Александра Говорунова с редакторами и авторами литературных журналов.

По словам Серезлеева, в правительстве создана рабочая группа, которая изучает предложения общественных организаций, бизнеса и учреждений культуры. Часть из них может войти в заявку, которая будет готова в марте. О том, что Петербург собирается принять участие в конкурсе ЮНЕСКО, рассказал губернатор Георгий Полтавченко в ходе VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Победа в конкурсе ЮНЕСКО не подразумевает денежного вознаграждения, однако Смольный видит в ней перспективы продвижения бренда города на мировом книжном рынке. По мнению чиновников, получив звание, Петербург сможет активнее привлекать финансирование на издательские проекты.

На сегодня в городе почти 200 общедоступных библиотек, более миллиона петербуржцев являются их постоянными читателями. В прошлом году в библиотеки города было 13 млн обращений, выдано 22 млн экземпляров книг и периодики. Для пополнения библиотечных фондов из городского бюджета выделено 120 млн рублей. За последние 2 года в городе открыто 26 книжных магазинов. В 2017 году Петербург поддержал 111 издательских проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

По материалам «ДП»