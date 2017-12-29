У Ксении Собчак в январе выходит книга «Собчак против всех»

У телеведущей и кандидата в президенты России Ксении Собчак в январе выходит книга. Об этом «Собака.ru» сообщило издательство АСТ. Соавтором Собчак стал журналист и телеведущий Антон Красовский.

Как рассказали в издательстве, «Собчак против всех» – книга о том, какой видит современную эпоху телеведущая, о ее субъективном взгляде на события, которые разворачиваются здесь и сейчас.

«Эта книга – попытка нарисовать портрет нашей большой страны и окрестностей. Портрет, конечно, вышел не очень объективный. Я постаралась максимально интересно и субъективно рассказать о том историческом периоде, в котором мы все сейчас живем. О самом ярком, абсурдном, героическом и нелепом. В общем, о нас!», – говорит об издании Собчак.

Ранее телеведущая показала «агитационный плакат» работы современного художника Олега Кулика.

Напомним, 26 декабря Собчак официально зарегистрировали кандидатом в президенты России. Ранее она представила свою предвыборную программу на съезде «Гражданской инициативы». Документ состоит из 123 пунктов, которые разделены между собой по блокам «Внутренняя политика», «Развитие экономики», «Социальная политика» и «Внешняя политика».